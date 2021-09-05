بعد وصفه الأهلي وجماهيره بالنازية.. الخطيب يرد باجتماع طارئ.. والإيقاف وإسقاط العضوية في انتظاره.. وإبراهيم عيسي: جماهير الزمالك مثقفة وواعية.. وجماهير الأحمر: سمعًا وطاعة

الشارقة - اميمة ياسر -



أعلن النادى الأهلى أن مجلس الإدارة سيناقش غدا توصية اللجنة القانونية بشأن توصيف أحد الإعلاميين النادى وجماهيره بـ"النازيين".

وكتب الأهلى عبر موقعه الرسمى: "عقدت اللجنة القانونية بالنادى ظهر اليوم اجتماعا مطولا استعرضت خلاله التجاوزات التى جاءت على لسان أحد الإعلاميين وخروجه عن النص، ووصفه وتشبيهه النادى الأهلى وجماهيره بـ"النازيين".

وأضاف: "وفى ضوء المناقشات قامت اللجنة القانونية برفع تقرير إلى مجلس إدارة النادى فى اجتماعه اليوم الأحد، لاتخاذ القرارات التى يراها مناسبة للحفاظ على حقوق النادى وجماهيره فى كل الاتجاهات".

وجاء نص لائحة النادي الأهلي، حيث يظهر من خلالها وجود 5 عقوبات أمام مجلس الأهلي في اجتماع اليوم لإصدار قرار ضد إبراهيم عيسى بعد تجاوزه ضد النادي الأهلي وجماهيره. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

عقوبة إبراهيم عيسى بعد التجاوز ضد الأهلي

ويعقد محمود الخطيب اجتماعًا اليوم الأحد مع أعضاء مجلس إدارة النادي، من أجل اتخاذ قرار ضد إبراهيم عيسى بعد دراسة الشكوى المقدمة ضده.

ومن المنتظر أن يتعرض إبراهيم عيسى لإحدى العقوبات التالية وفقًا للائحة:

1- لفت النظر

2- الإنذار بالإيقاف

3- الإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز سنة

4- الحرمان من دخول النادي لمدة لا تتجاوز سنة

5- إيقاف العضو وحرمانه من دخول النادي لحين عرض الأمر على أقرب جمعية عمومية للنظر في إسقاط عضويته

6- وتصدر قرارت مجلس الإدارة بتوقيع الجزاءات السابقة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.

أسباب غضب الأهلي ضد إبراهيم عيسى

وتأتي دعوة الخطيب، للاجتماع، من أجل التحرك ضد المتجاوزين في حق النادي وجماهيره وتقديم بلاغ للنائب العام، وخاصة الإعلامي إبراهيم عيسي، بعد وصفه الأهلي وجماهيره بالنازية.

وقال «عيسى» أثناء تقديم برنامجه على قناة «القاهرة والناس»: «شعار (الأهلي فوق الجميع) هو شعار نازي، وجماهير الأهلي تقول سمعًا وطاعة بدون وعي، خلاف جماهير الزمالك فهي مثقفة وواعية».