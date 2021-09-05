كيف رد موسيماني على أنباء إقالته من الأهلي بعد ضياع الدوري؟

الشارقة - اميمة ياسر - بعد تردد أنباء عن إقالة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد ضياع الدوري رقم 43 في تاريخه لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، رد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، في حديث له عبر برنامج «sports Night Live» الجنوب أفريقي: «حصل الشياطين الحمر مؤخرًا على أكثر الكؤوس المرغوبة في كرة القدم المصرية من قبل غريمهم التقليدي الزمالك وهي بطولة دوري أبطال أفريقيا».

وأضاف موسيماني: «رغم تحقيق كأس أفريقيا، دعا بعض المشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى طرد موسيماني من قبل إدارة الأهلي، رغم أنني حققت مع الفريق أربعة ألقاب رئيسية بما في ذلك لقبين في دوري أبطال أفريقيا، وإذا أرادوا طرد موسيماني لأنه خسر أربع مباريات في 52 مباراة، فليكن».

وواصل مدرب الأهلي تصريحاته بقوله: «أنا أكره الخسارة، من يعرفني في جنوب أفريقيا جيدًا يعرف أنني لا أحب الخسارة ولا أعرفها، وعندما أخسر، أنظر فقط إلى البطولات التي أجريتها بعد المقابلات، فأنا مجرد شخص مختلف».

وتابع: «من يحب أن يخسر؟، لست من هذا النوع من المدربين المتواضعين بعد الخسارة، كما تعلم، سأعود إلى المباراة وأنا غاضب من الخسارة وأعود إلى المنزل وألقي نظرة على المباراة على الفور، وأقوم بإرسال رسالة نصية إلى اللاعبين لتصحيح الأخطاء فورًا، وهذا ما يحدث دائمًا لأنني لا أستطيع تحمل الخسارة. الخسارة ليست في مكاني».

وواصل حديثه: «تحرك رئيس الأهلي محمود الخطيب لإلقاء محاضرة على اللاعبين بعد خسارة الدوري أمر جيد، والخطيب لاعب كرة قدم سابق، وكان نجما كبيرا، وهذا يساعده على فهمي وفهم أن خسارة بعض المباريات جزء من كرة القدم».