فلاشينغ ميدوز: مدفيديف وسفيتولينا إلى ربع النهائي من دون معاناة

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نيويورك: تأهل الروسي دانيال مدفيديف المصنف ثانياً عند الرجال والأوكراني إيلينا سفيتولينا المصنف خامسة عند السيدات الى الدور ربع النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، الأحد على ملاعب فلاشينغ ميدوز.

ولم يجد مدفيديف صعوبة تذكر في تخطي عقبة البريطاني دانيال إيفانز الرابع والعشرين بالفوز عليه 6 3 و6 3 و6 3، ليبلغ ربع النهائي الثالث له هذا الموسم في الغراند سلام والثالث توالياً في بطولة فلاشينغ ميدوز التي وصل الى مباراتها النهائية عام 2019 قبل الخسارة أمام الإسباني الغائب عن نسخة هذا العام رافايل نادال.

وبعدما كسر إرسال منافسه في الشوط الرابع من المجموعة الأولى ليتقدم 3 1 في طريقه لحسمها من دون صعوبة، ضرب مدفيديف بقوة في مستهل الثاني وكسر إرسال منافسه البريطاني في الشوط الأول إلا أنه عاد وتنازل عن إرساله في الشوط السادس ما سمح لإيفانز بإدراك التعادل 3 3.

إلا أن الروسي كشر عن أنيابه وحسم الشوط التالي نظيفاً على إرسال منافسه ابن الـ31 عاماً الذي عادل أفضل نتيجة له في الغراند سلام (استراليا المفتوحة عام 2017)، ليتقدم 4 3 ثم 5 3 و6 4 قبل أن يواصل تفوقه في الثالثة التي شهدت انتزاعه شوطين على ارسال منافسه حاسماً إياها 6 3 والمباراة في ساعة و43 دقيقة.

ولم يخسر الروسي الذي وصل بداية الموسم الحالي الى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة قبل أن يخسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش ثم الى ربع نهائي رولان غاروس حيث خسر أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، أي مجموعة في طريقه الى ربع نهائي البطولة الأميركية حيث سيلتقي الصاعد من التصفيات الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب الذي حقق الانجاز وبلغ ربع النهائي بفوزه الماراتوني على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الحادي عشر 6 3 و6 4 و5 7 و5 7 و6 1 في 4 ساعات و20 دقيقة.

وبات ابن الـ25 عاماً المصنف 117 عالمياً ثالث لاعب فقط يصل الى هذا الدور بعد خوضه التصفيات في البطولة الأميركية الى جانب الفرنسي نيكولا إسكودي عام 1999 واللوكسمبورغي جيل مولر عام 2008.

وكان "عاجزاً حقاً عن إيجاد الكلمات المناسبة" بحسب ما قال بعد الانجاز الذي حققه في أول مشاركة له في البطولة الأميركية، مضيفاً "لقد خضت مباريات عدة وكنت قاب قوسين أو أدنى من الخروج لكني نجحت في الإفلات والفوز بها. إنها المرة الأولى لي في الولايات المتحدة والشعور رائع".

سفيتولينا تزيح هاليب

وبدورها، وصلت سفيتولينا للمرة الثانية الى الدور ربع النهائي من أصل تسع مشاركات لها في البطولة الأميركية، بعد عام 2019 حين بلغت دور الأربعة قبل أن ينتهي مشوارها على يد الأميركية سيرينا وليامس، وذلك باقصائها الرومانية سيمونا هاليب الحادية عشرة بالفوز عليها 6 3 و6 3.

واحتاجت الأوكرانية التي تحتفل بعد أسبوع بميلادها السابع والعشرين، الى ساعة و16 دقيقة من أجل بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الثامنة في البطولات الكبرى، محققة انتصارها التاسع على التوالي امتداداً من دورة شيكاغو التي توجت مؤخراً بلقبها.

وقالت الأوكرانية "كانت مباراة رائعة بالتأكيد. كنت متحمسة حقاً. أعلم حجم الروح القتالية عند سيمونا. كان علي أن أقدم أفضل ما لدي. من المؤكد أني سعيدة بهذا الانتصار".

وجددت سفيتولينا تفوقها على هاليب بطلة رولان غاروس لعام 2018 وويمبلدون لعام 2019 حين مرت بمنافستها الأوكرانية في نصف النهائي، محققة انتصارها الثاني عليها توالياً والسادس من أصل 10 مواجهات بينهما حتى الآن.

وبعدما انتزعت كل منهما شوطاً على إرسال منافستها في مستهل المجموعة الأولى، حققت سفيتولينا الفارق بكسرها إرسال هاليب مرة ثانية في الشوط الثامن لتتقدم 5 3 ثم 6 3.

وتكرر المشهد في مستهل المجموعة الثانية حين انتزعت كل منهما شوطاً على إرسال منافستها، لكن عادت سفيتولينا لتحقق الفارق وهذه المرة بانتزاعها الشوط السابع على إرسال الرومانية لتتقدم 4 3 ثم 5 3 قبل أن تحسم المجموعة واللقاء بانتزاعها الشوط التاسع على إرسال المصنفة اولى في العالم سابقاً.