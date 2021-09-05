شكرا لقرائتكم خبر عن ختام ناجح لبطولة العالم للدراجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت منافسات بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار والتي استضافتها مصر في الفترة 1-5 سبتمبر الجاري بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتم تسليم الميداليات للأبطال الفائزين، وذلك بحضور الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للدراجات، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وشارك في البطولة أكثر من 500 لاعب ولاعبة من 47 دولة تنافسوا في 22 سباقا.

من جانبه وجه الدكتور وجيه عزام الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الدعم الكبير واللامحدود الذي يقدمه للرياضة المصرية، والاهتمام غير المسبوق بها، مؤكدا أن نجاح بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار التي نظمتها مصر.

كما وجه عزام الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد الدولي للدراجات، وجميع أفراد الاتحاد المصري للدراجات وهيئة استاد القاهرة، كما وجه الشكر لكل الوفود المشاركة، وكل الشباب المتطوعين الذين ساهموا في نجاح البطولة وظهورها بالشكل الحضاري والراقي الذي يليق باسم ومكانة الدولة المصرية.

وأضاف عزام أن البطولة حققت نجاحا كبيرا، وظهرت بمظهر حضاري وراق، نال إشادة جميع الوفود المشاركة.

واختتمت منافسات بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار والتي استضافتها مصر في الفترة 1-5 سبتمبر الجاري بمضمار الدراجات الدولي بستاد القاهرة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وحرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على حضور فعاليات الختام، وقام بتسليم الميداليات للأبطال الفائزين، وذلك بحضور الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للدراجات، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

شارك في البطولة أكثر من 500 لاعب ولاعبة من 47 دولة تنافسوا في 22 سباقا، وشهدت نجاحا كبيرا، وأشاد بها رئيس الاتحاد الدولي للدراجات ديفيد لابارتيانت وجميع الوفود المشاركة.