شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب خاص من لاعبي الزمالك بالوافد الجديد عمر كمال عبد الواحد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورا للمشاركة الأولى لعمر كمال عبد الواحد الوافد الجديد على صفوف الفريق قادما من المصري البورسعيدي في صفقة انتقال حر، وتضمنت الصور ترحيبا من لاعبي الزمالك بزميلهم الجديد في بداية المران، والتي جاءت بطريقة طريفة تعكس روح الود بين اللاعبين في الفريق.



الترحيب بعمر كمال عبد الواحد



عمر كمال عبد الواحد



عمر كمال في تدريب الزمالك



عمر كمال في مرانه الاول بالزمالك

من ناحية أخرى قام البرازيلي أوليفيرا، مدرب حراس مرمى الزمالك، بتصعيد محمد نديم، حارس فريق الزمالك 2000، للمشاركة في تدريبات حراس مرمى الفريق الأبيض، مساء اليوم الأحد، بملعب النادي وشارك في تدريبات حراس الزمالك اليوم كل من: محمد عواد ومحمد صبحي وسيد عطية بخلاف الصاعد محمد نديم، وتغيب محمد أبو جبل؛ نظرا لتواجده مع المنتخب الوطنى فى الجابون.

وبذلك وفقا لموقع الزمالك الرسمى لم يشارك محمود جنش، حارس الفريق، في التدريبات، اليوم، التى تأتى بعد عودة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق إلى القاهرة، بعد نهاية إجازة الفريق التي حصل عليها الجهاز الفنى واللاعبين عقب التتويج ببطولة الدورى الممتاز.

وانتظم عمر السعيد، مهاجم الزمالك، الذي انتهت إعارته للجونة ومحمد صبحي، حارس مرمى الفريق الذي انتهت إعارته للاتحاد السكندري في تدريبات الفريق الأبيض مساء اليوم، وحرص لاعبو الزمالك والجهاز الفني للفريق على تهنئة اللاعبين بالعودة لصفوف الفريق الأبيض، إلى جانب مشاركة الوافد الجديد عمر كمال عبد الواحد في التدريبات بعد ضمه في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع المصرى.

فيما خضع يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك لتدريبات تأهيلية على هامش تدريبات الفريق الأبيض مساء اليوم الأحد بملعب النادي ولم يشارك أوباما في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض، واكتفى بالفقرة التأهيلية التي خضع لها في مران اليوم.

وركز الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على النواحي البدنية خلال التدريبات مساء اليوم الأحد بملعب النادي، وذلك لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد الحصول على راحة لمدة أسبوع عقب انتهاء مسابقة الدوري الممتاز، وخاض لاعبو الزمالك عقب التدريبات البدنية، فقرة تدريبات بالكرة في وسط الملعب تحت إشراف الجهاز الفني.