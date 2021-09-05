شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يقيد "سافيولا" ورزق فى القائمة المحلية بعد انتهاء إعارتهما للمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، أنه سيقيد الثنائى محمد رزق وعمر "سافيولا" في القائمة المحلية للموسم الجديد، بعد انتهاء إعارتهما لفريق المقاولون العرب تحسبا لتلقيهم بعض العروض من أندية الدورى المصرى.

وقال مدير الكرة بفريق إنبى، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه سيتم قيد الثنائى في قائمة إنبي للحفاظ على حقوق النادي حتى تتم دراسة العروض التي تلقاها، خاصة أن حلمي طولان، المدير الفني، هو المسئول عن بقاء اللاعبين أو رحيلهم.

وفى سياق متصل يسعى مسؤولو المقاولون العرب لإنهاء مفاوضات ضم ثنائى إنبى محمد رزق وعمر سافيولا ليستمرا مع ذئاب الجبل في الموسم المقبل، نظرا لحاجة الفريق إلى خدماتهما بعد تألقهما خلال الموسم الماضى، عقب استعارتهما من الفريق البترولى، ودخل مسؤولو المقاولون فى مفاوضات مع نظرائهم فى إنبى لضم الثنائى.

ومن ناحية أخرى طلب إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلي، التعاقد مع صلاح ريكو لاعب إنبى، إيماناً من مدرب الدراويش بقدرات اللاعب الفنية، خصوصا أنه قام بتدريبه عندما كان فى صفوف مصر المقاصة.

وتحركت إدارة النادى الإسماعيلى على الفور لتلبية رغبات الجهاز الفني، وقدمت عرضاً بمبلغ 2 مليون جنيه للحصول على خدمات اللاعب، وتنتظر رد إدارة النادى البترولى للموافقة على رحيل "ريكو" في الانتقالات الصيفية.

وأبدى ريكو موافقته على ارتداء قميص الإسماعيلى الموسم المقبل، بعدما استطلع الجهاز الفني للدراويش، بقيادة إيهاب جلال، رأيه إلا أنه طلب موافقة مسئولي الفريق البترولى، خصوصا أنه مرتبط بعقد معهم ويحترم ذلك.

وكان ريكو قد انتقل إلى صفوف إنبى في الموسم الماضى قادما من مصر المقاصة فى صفقة انتقال حر، وشارك ريكو مع الفريق البترولى بالموسم المنقضى في 16 مباراة بمسابقة الدوري سجل هدف وحيد وصنع مثله.

كما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، بقيادة حلمى طولان، خوض 6 مباريات ودية، خلال فترة الراحة، التي منحها الاتحاد المصرى لكرة القدم للأندية حتى 21 سبتمبر الجاري، حفاظا عليهم من الإجهاد.