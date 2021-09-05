أخبار الأهلى اليوم الأحد 5 / 9 / 2021

حدد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، الثلاثاء المقبل موعداً للعودة للقاهرة قادماً من بلاده بعد الأجازة التى قضاها هناك تمهيداً لقيادة المارد الأحمر فى فترة الاعداد للموسم الجديد والتى تنطلق الأربعاء على ستاد مختار التتش.

تحدث الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، المدير الفنى للنادى الأهلي، عن الداعين لإقالته من تدريب المارد الأحمر بعد خسارته لقب الدورى المصرى فى الموسم الماضى أمام الزمالك . وقال مدرب الأهلى فى تصريحات لبرنامج "Sports Night Live" الجنوب أفريقى، "حسنًا، إذا كانوا يريدون طرد بيتسو، لأنه خسر 4 مباريات فى 52 مباراة، فليكن ".