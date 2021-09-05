شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 5 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادى الأهلى اليوم الأحد 5 / 9 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها، اجتماع مجلس الإدارة واعتماد تعيين سعد سلبي رئيسا تنفيذا للنادي والتعاقد مع مصطفى البدري لاعب الفريق الأحمر السابق والإنتاج الحربي الحالي لمدة 5 سنوات.
قرر مسئولو النادي الأهلي رفع الخصومات التى تم توقيعها على لاعبي فريق كرية اليد بالنادي خلال الموسمين الماضيين، بعد الإنجاز الذي حققه الفريق الأحمر عقب التتويج بلقب بطولة كأس الكئوس الأفريقية، ولتحفيز اللاعبين قبل المشاركة في السوبر الإفريقي.
عقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا مساء اليوم، الأحد، بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التى تخص قطاعات النادى المختلفة.
أكد اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج، انتقال لاعبه مصطفى البدرى لاعب الفريق لصفوف النادى الأهلى لمدة خمسة مواسم، وقال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "وقع مصطفى البدرى على عقود انتقاله للأهلى لمدة خمسة مواسم، ونفضل الاحتفاظ بالقيمة المادية للصفقة ولكن نؤكد أن الأهلى عرض علينا لاعبين على سبيل الإعارة من فريق 99 وسوف نختار منهم، ووضعنا نسبة 15% من عائد بيع اللاعب فى العقد".
حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، على تكريم الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي، بعد حصوله على بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي أقيمت مؤخرًا في المغرب.
حدد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، الثلاثاء المقبل موعداً للعودة للقاهرة قادماً من بلاده بعد الأجازة التى قضاها هناك تمهيداً لقيادة المارد الأحمر فى فترة الاعداد للموسم الجديد والتى تنطلق الأربعاء على ستاد مختار التتش.