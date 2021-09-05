حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 5 / 9 / 2021

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة اليوم الأحد 5 / 9 / 2021، العديد من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة والتى يأتى على رأسها حصول الأهلى على توقيع مصطفى البدرى لمدة 5 سنوات مقابل 7 ملايين جنيه.

جنش يتلقى 3 عروض محلية تحسبا للرحيل عن الزمالك

تلقى محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمي الزمالك، عدة عروض محلية للانتقال إلى أحدها بداية من الموسم المقبل، تحسبا لرحيله عن صفوف الأبيض، بعدما رفض الفرنسي كارتيرون تقبل اعتذاره عقب خروجه من المعسكر فى مباراة سيراميكا بالدورى الموسم الماضي.

الأهلي يقرر رفع خصومات فريق اليد قبل السوبر الأفريقي