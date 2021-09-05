شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتعاقد مع كاسونجو على سبيل الإعارة من المصري البورسعيدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن نادي طلائع الجيش ثاني صفقاته الصيفية بالتعاقد مع كازاجي كاسونجو، لاعب المصري البورسعيدي، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ونجحت مفاوضات الطلائع والمصري في استعارة اللاعب في ظل العلاقة الطيبة التي تجمع مسئولي الناديين، ووقّع اللاعب على العقد في حضور العميد أحمد فؤاد المهدي مدير الكرة بالطلائع، ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين بالفريق، ويسري عرفان المدير الإداري.

وبدأ فريق الطلائع استعداداته لانطلاق الموسم الجديد، حيث يواصل تدريباته بفترة الإعداد باستاد جهاز الرياضة، حيث من المقرر أن يخوض الفريق معسكر داخلى بجانب خوض عدة لقاءات ودية لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا للمرحلة المقبلة، وضرب الطلائع موعدا مع الاهلى فى مباراة كأس السوبر المحلى والتى لم يتحدد موعدها بعد، ويسعى خلالها الطلائع لتسجيل أول بطولة فى تاريخ النادى، خاصة أن الفريق كان قريبا من التتويج بكأس مصر بالنسخة الأخيرة لولا الخسارة من الأهلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 1-1.

وحصل مسئولو طلائع الجيش على خدمات ميدو جابر لاعب سيراميكا على سبيل الإعارة موسما كأول صفقات الطلائع استعدادا للموسم الجديد، وجرت مفاوضات بين ناديى الطلائع وسيراميكا كُللت بالنجاح فى ظل العلاقة الوطيدة التى تجمع مسئولى الناديين.

وأنهى الطلائع بطولة الدوري محتلا المركز الثامن بجدول الدوري برصيد 42 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا.