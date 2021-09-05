شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يحافظ على التعادل السلبى بين مصر والجابون بعد مرور 60 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من عمر مباراة منتخب مصر والجابون المقامة حاليًا على استاد فرانسفيل فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، بالتعادل السلبى بين الفريقين.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش" - أحمد توفيق - أيمن أشرف - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - عمر جابر - محمد صلاح - محمد شريف.

يجلس على دكة البدلاء: الهاني سليمان - محمد أبوجبل - علي جبر - أحمد أبو الفتوح - باهر المحمدي - طارق حامد - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - أحمد حسن كوكا - أحمد سيد زيزو - عبد الله السعيد - صلاح محسن.

شهدت بداية المباراة حماسا كبيرا من الفريقين، ونجح منتخب مصر فى تهديد مرمى الجابون فى الدقيقة 8 من هجمة مرتدة قادها محمد صلاح الذى مرر كرة بينية داخل منطقة الجزاء حولها محمد شريف لمحمد مجدى قفشة الذى سدد كرة قوية لكنها مرت فوق العارضة.

فى المقابل، جاء الرد سريعا فى الدقيقة 10 من جانب منتخب الجابون من تسديدة قوية من مهاجم أصحاب الأرض تمر فوق عارضة محمد الشناوى بسنتيمترات بعد غيرت اتجاهها واصطدمت بأقدام مدافعى منتخب مصر.

وفى الدقيقة 22 ألغى الحكم الجامبى بكارى جساما هدفا لمنتخب الجابون فى مرمى محمد الشناوى بداعى التسلل، بعدما راوغ مهاجم الجابون مدافعى الفراعنة وأسكن الكرة شباك منتخب مصر، ويتكرر المشهد مجددا فى الدقيقة 25 بعدما انفرد أبوميانج بمرمى الشناوى لكن الحكم يرفع رايته معلنا تسلل النجم الجابونى.

وهدد منتخب الجابون مرمى محمد الشناوى مجددا فى الدقيقة 35 من تسديدة أرضية قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الفراعنة، وفى الوقت بدل الضائع كاد منتخب الجابون يسجل الهدف لكن مهاجم الفهود يصوب الكرة خارج المرمى بغرابة شديدة لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

ومع بداية الشوط الثانى وتحديدا فى الدقيقة 49 ، نجح محمد الشناوى فى انقاذ مرماه من هدف محقق من انفراد تام من الناحية اليسرى لكن الشناوى ينقذها ببراعة بعد خروجه فى الوقت المناسب.