شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: "دماغ حسام البدري قلبت على دماغ كوبر مع منتخب مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن فكر ودماغ حسام البدري قلب على فكر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب من حيث طريقة اللعب والطريقة الدفاعية.

تابع يونس في الاستوديو التحليلي لمباراة منتخب مصر أمام الجابون على قناة أون تايم سبورت أن طريقة منتخب مصر مع البدري أصبحت قريبة من طريقة كوبر .

موعد مباراة مصر والجابون

يحل منتخب مصر ضيفاَ على نظيره الجابونى فى تمام التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

مباراة مصر والجابون .. ترتيب المجموعة

ويتصدر منتخب ليبيا مجموعة مصر فى التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، بعد فوزه في اللقاء الأول على المنتخب الجابونى بهدفين مقابل هدف، فيما يأتى منتخب مصر في المركز الثانى بفارق الأهداف، بعدما فاز فى اللقاء الأول على أنجولا بهدف نظيف، ويحتل منتخب الجابون المركز الثالث بفارق هدف واحد عن منتخب أنجولا الذى يتذيل المجموعة.

مباراة مصر والجابون .. ثانى جولات التصفيات

افتتح منتخب مصر مشواره فى تصفيات كأس العالم 2022 بالفوز على أنجولا بهدف مقابل لا شىء على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة من تصفيات إفريقيا لـ كأس العالم 2022، سجل محمد مجدى "أفشة" هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء فى الدقيقة الرابعة.