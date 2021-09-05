شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الأحد 5 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الأحد 5 / 9 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها غياب محمود جنش حارس مرمى الزمالك، عن التدريبات عقب العودة من الراحة بأوامر من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

جنش يتلقى 3 عروض محلية تحسبا للرحيل عن الزمالك

تلقى محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمي الزمالك، عدة عروض محلية للانتقال إلى أحدها بداية من الموسم المقبل، تحسبا لرحيله عن صفوف الأبيض، بعدما رفض الفرنسي كارتيرون تقبل اعتذاره عقب خروجه من المعسكر فى مباراة سيراميكا بالدورى الموسم الماضي.

حسام المندوه: تجهيز كارنيهات "مميكنة" للعضويات الجديدة بالزمالك

أكد الدكتور حسام المندوه، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أنه يتم حاليا تجهيز كارنيهات عضويات نادى الزمالك الجديدة بشكل مختلف، تمهيدا لتسليمها للأعضاء نهاية الشهر الحالى.

وأوضح المندوه أن الكارنيهات الجديدة ستكون "مميكنة"، بحيث يتعذر تزويرها أو تقليدها، حيث يتم حاليا اتخاذ الترتيبات النهائية الخاصة بالشكل النهائى.

الزمالك يفاوض بن شرقى لزيادة شرط المليون دولار بعد العودة من المغرب

قرر مسئولو الزمالك عقد جلسة تفاوض جديدة مع المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق خلال الفترة المقبلة، وتنتظر إدارة النادى عودة اللاعب من المشاركة مع منتخب بلاده للحديث معه حول زيادة قيمة الشرط الجزائى الذى يرغب اللاعب فى وضعه بعقده الجديد مع النادى وهو مليون دولار، وفقًا لرغبة اللاعب.

الزمالك يفتح ملف تجديد عقد مصطفى فتحى بعد العودة من الجابون

ينتظر مسئولى الزمالك عودة مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق من الجابون، حيث يتواجد حاليًا ضمن صفوف منتخب مصر من أجل مواجهة المنتخب الجابونى فى المباراة المقرر لها مساء الأحد على استاد فرانسفيل في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

وعقب عودة اللاعب لصفوف الزمالك، سيفتح مسئولى القلعة البيضاء ملف تجديد تعاقد مصطفى فتحى للفريق الأبيض، خاصة بعدما أبدى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى اعجابه الشديد بمستوى اللاعب خلال الموسم الذى قضاه مع سموحة على سبيل الإعارة.

جنش خارج تدريبات الزمالك بعد عودة كارتيرون واستدعاء "حارس ناشئ"

قام البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس مرمى الزمالك، بتصعيد محمد نديم حارس فريق الزمالك 2000 للمشاركة في تدريبات حراس مرمى الفريق الأبيض، مساء اليوم الأحد بملعب النادي وشارك في تدريبات حراس الزمالك اليوم كل من: محمد عواد ومحمد صبحي وسيد عطية بخلاف الصاعد محمد نديم، وتغيب محمد أبو جبل نظرا لتواجده مع المنتخب الوطنى فى الجابون.

"مران الزمالك" عودة عمر السعيد ومحمد صبحى.. وانتظام عمر كمال

أدى لاعبو الزمالك، تدريبات تأهيلية وبدنية في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي قبل انطلاق مران اليوم الأحد، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته في الخامسة مساء اليوم على ملعب النادي استعدادا لاستئناف مسابقة كأس مصر وكان الفريق قد حصل على راحة لمدة أسبوع بعد الفوز ببطولة الدوري وعقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في المسابقة المحلية.

كارتيرون يدرس دخول فريق الزمالك معسكرا مغلقا بداية من الثلاثاء المقبل

يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، الدخول في معسكر مغلق بداية من الثلاثاء المقبل استعدادا للموسم الجديد، حيث يرغب المدير الفني في إقامة معسكر ببرج العرب لفرض مزيدا من التجانس بين اللاعبين.

كارتيرون يتابع مباراة مصر والجابون بسبب لاعبى الزمالك

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك على متابعة مباراة منتخب مصر والجابون التى ستقام اليوم، الأحد على ملعب فرانسفيل ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

قياسات أوزان للاعبى الزمالك قبل استئناف التدريبات الجماعية

يخضع لاعبو فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لقياسات أوزان قبل العودة لخوض التدريبات الجماعية التى ستقام فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، بعد فترة الراحة التى حصل عليها الفريق عقب آخر مواجهة فى مسابقة الدورى أمام البنك الأهلى، والتى أقيمت الجمعة قبل الماضى.

ويرغب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، فى الوقوف على أوزان اللاعبين وتحديد اللاعبين الذين زادت أوزانهم فى فترة الإجازة حتى يخضعون لبرنامج تدريبى خاص من أجل العودة للوزن المثالى.

مسحة طبية للزمالك بعد انتهاء الراحة السلبية

أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفريق سيخضع لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا اليوم الأحد.

ويستأنف الزمالك تدريباته فى الخامسة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للاعبين.