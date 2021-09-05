شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى ينقذ مرمى منتخب مصر من استقبال الهدف الأول أمام الجابون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدى محمد الشناوى، حارس مرمى المنتخب الوطنى، لتسديدة قوية فى الدقيقة 49 كادت تتسبب فى استقبال الفراعنة للهدف الأول أمام الجابون فى المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ملعب فرانستيل ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويتصدر منتخب ليبيا مجموعة مصر فى التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، بعد فوزه في اللقاء الأول على المنتخب الجابونى بهدفين مقابل هدف، فيما يأتى منتخب مصر في المركز الثانى بفارق الأهداف، بعدما فاز فى اللقاء الأول على أنجولا بهدف نظيف، ويحتل منتخب الجابون المركز الثالث بفارق هدف واحد عن منتخب أنجولا الذى يتذيل المجموعة.

ويضم التشكيل كلا من: محمد الشناوي - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش"- أحمد توفيق - أيمن أشرف - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "افشه" - عمر جابر - محمد صلاح - محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: الهاني سليمان - محمد أبوجبل - علي جبر - أحمد أبو الفتوح - باهر المحمدي - طارق حامد - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - أحمد حسن كوكا - أحمد سيد زيزو - عبد الله السعيد - صلاح محسن.

افتتح منتخب مصر مشواره فى تصفيات كأس العالم 2022 بالفوز على أنجولا بهدف مقابل لا شىء على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة من تصفيات إفريقيا لـ كأس العالم 2022، سجل محمد مجدى "أفشة" هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء فى الدقيقة الرابعة.

كشف مسئولو منتخب مصر، عن أسباب استبعاد حسين الشحات لاعب الأهلى والمنتخب من لقاء الجابون، وأوضح مسئولو منتخب مصر أن حسين الشحات يعاني من إجهاد عضلي، ولذلك فضّل الجهاز الفني استبعاده من المباراة خوفا عليه من تعرضه لأي إصابة.