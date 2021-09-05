شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يستغنى عن 17 لاعبا أبرزهم خالد كساب ومبروك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغنى نادي غزل المحلة عن 14 لاعبا استعدادًا للموسم الجديد 2021 -2022، واللاعبون هم: خالد كساب "توتا" قائد الفريق وفتحي مبروك وجلال العقدة وإسلام فؤاد ومحمد سامي ومحمد حمدان وخالد لطفي ومحمد البشبيشي وأحمد عادل ومعتز محب ومحمد مصطفى حموشة وخالد رسلان ومحمد كارم.

كما انتهت إعارة أحمد عيد و بدر موسى وأحمد حسن ومحمود صلاح.

قام على العباسى رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم بتفويض لجنة الكرة لفتح باب المفاوضات مع مسئولي الاهلى للتعاقد مع لاعبى الفريق الأحمر من مواليد 99 خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

ويسعى مختار مختار لبناء فريق قوى لغزل المحلة قادر على المنافسة في بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل وحصد مركز متقدم بجدول ترتيب البطولة .

وسبق وأعلن نادي غزل المحلة اختيار مختار مختار مديرا فنيا للفريق، خلفا لخالد عيد الذى تمت إقالته مؤخرا، ويضم الجهاز كلا من: سعيد عبد العظيم - معد بدنى، ومعه عبد الله رجب مدرب عام، وأسامة محمد مساعد مدرب، وعمرو رمضان مساعد مدرب، وعصام عبد العظيم مدرب حراس مرمى.