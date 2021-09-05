شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستأنف تدريباته بعد انتهاء الراحة وصلاح أمين ينضم للجهاز الفنى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة لمواصلة تدريباته اليومية على ملعب النادى استعدادا للموسم الجديد، والتى شهدت حضور المهندس محمد فرج عامر الذى حرص على مؤازرة الجهاز الفنى ولاعبى الفريق فى أول مران بعد العودة من الراحة.

وأنهى سموحة الموسم الماضى فى المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز.

وانضم صلاح أمين للجهاز المعاون لأحمد سامى، المدير الفنى، فيما غاب عن المران الهانى سليمان، حارس مرمى الفريق، الذى يشارك مع المنتخب الوطنى الأول فى مباراة الجابون فى التصفيات الأفريقية.

ويضم الجهاز الفنى أحمد سامى مدير فني، أحمد عبد العزيز مدرب عام، هانى العجيزى مدرب، صلاح أمين مدرب، أحمد ناجى لحراس المرمي، عبد البارى المليجى مدير إدارى، عمرو إسماعيل مدير شئون لاعبين، وليام رويال مخطط أحمال، عادل محجوب إدارى، أبو الحسن محمد مسئول مالي، الدكتور محمد الجواد طبيب الفريق، دكتور مفيد خليل أخصائى تأهيل.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي أحمد عيد مدافع سيراميكا ، الغيني اليو سيلا لاعب الاتحاد التطواني ، عمار شرف الدين مهاجم بلدية المحلة ، مصطفي جابر لاعب سماد أبي قير ، أحمد بيكهام ، فهد جمعة من النادى الأهلى ، عبد الرحمن عامر من إنبي ، الأنجولي دافشا لاب انتركلوب الانجولي .