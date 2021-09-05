توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات المونديال لأسباب صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

توقفت مباراة الأرجنتين أمام البرازيل بعد مرور 7 دقائق فقط من بدايتها، في إطار منافسات الجولة الثامنة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وأظهرت الكاميرات نزول أحد الأشخاص لأرض الملعب أثناء سير المباراة، قبل إجراء حديث مع الحكم، ليخرج لاعبو الأرجنتين إلى غرف الملابس ويغادروا ملعب المباراة.

ويحتل منتخب البرازيل صدارة تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 21 نقطة، وخلفه منتخب الأرجنتين برصيد 15 نقطة.

وجاء تشكيل الأرجنتين على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: مونتيل، كريستيان روميرو، أوتاميندي، أكونيا.

خط الوسط: دي باول، باريديس، لو سيلسو.

خط الهجوم: دي ماريا، لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي.

وعلى الجانب الأخر يلعب المنتخب البرازيلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ويفرتون

خط الدفاع: دانيلو، ميليتاو، لوكاس فيريسيمو، ساندرو

خط الوسط: ريبيرو، كاسيميرو، جيرسون، لوكاس باكيتا

خط الهجوم: جابرييل باربوسا، نيمار

أحداث المباراة

خلال أول 5 دقائق من عمر اللقاء، تبادل المنتخبين الكرة في منطقة وسط الملعب مع عدم وجود خطورة حقيقية على المرمين.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 7، ليدخل عدد من المسؤولين إلى أرض الملعب، بعدما دخل أحد الأشخاص واشتبك معه أحد لاعبي منتخب الأرجنتين .

وفي الدقيقة العاشرة خرج لاعبي منتخب الأرجنتين من أرض الملعب في اتجاه غرف خلع الملابس، وتمسكوا بعدم استكمال المباراة إلا بعد التأكيد على تأمين اللقاء في ظل دخول أحد الأشخاص لأرص الملعب.

وأظهرت عدسات الكامميرا خروج حكام المباراة أيضا من أرض الملعب بعد دقائق من خروج انسحاب منتخب الأرجنتين، ليكتفي المنتخب البرازيلي بالتواجد في الملعب والحديث فيما بينهم.

وبعد عدة دقائق عاد ميسي لملعب المبارة لكن بعد خلع قميص المنتخب الأرجنتين والاكتفاء بقميص المخصص للبدلاء، ودخل لاعب باريس سان جيرمان في أحاديث جانبيه مع نجم المنتخب البرازيلي نيمار، قبل أن يعود ميسي ليغادر ملعب اللقاء.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتينو أن الشخص الذي نزل إلى أرض الملعب هو مندوب الصحة في البرازيل الذي طالب بخروج 4 لاعبين أرجنتينين من الملعب بسبب أمر يتعلق بالصحة والسلامة الخاصة بكورونا.

كما أوضح مراسل شبكة بي ان سبورت في البرازيل، أن 4 لاعبين من المنتخب الأرجنتيني جاءوا مباشرة إلى البرازيل قادمين من إنجلترا، رغم توقيعهم تعهد بأنهم كانوا خارج إنجلترا خلال آخر 15 يوما، قبل أن يكتشفوا تزويرهم، ومن بينهم الثنائي الأساسي في تشكيل التانجو إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا، ولو سيلسو لاعب توتنهام هوتسبير.

ودخل لاعبو منتخب البرازيل بالكامل إلى أرض الملعب لخوص حصة تدريبية بعدما خرج منتخب الأرجنتين، في ظل تعليق المباراة.