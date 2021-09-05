بيان رسمي.. اتحاد أمريكا الجنوبية يعلن تحويل أحداث البرازيل والأرجنتين لفيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أصدر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، بيانًا رسميًا أعلن خلاله عدم إتخاذه أي قرار تجاه مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2022، والتي توقفت بعد عدة دقائق من بدايتها.

ووفقًا للبيان الذي نشره اتحاد الكرة في أمريكا الجنوبية، فإن حكم اللقاء والمراقب سيرفعان تقريرًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لإصدار قرار تجاه الواقعة كون التصفيات لا تتبع الاتحاد القاري.

وكانت مباراة البرازيل والأرجنتين قد توقفت بسبب دخول مسؤولين من وزارة الصحة البرازيلية إلى أرض الملعب، بهدف إخراج عدد من لاعب الأرجنتين لعدم إتباعهم إجراءات دخول البلاد الخاصة بفيروس كورونا.

وجاء نص البيان كالتالي:

"بقرار من حكم المباراة، توقفت المباراة التي نظمتها الفيفا بين البرازيل والأرجنتين في كأس العالم.

سيرفع الحكم ومراقب المباراة تقريرًا إلى لجنة الانضباط بالفيفا، والتي ستحدد الخطوات الواجب اتباعها، تلتزم إجراءاتنا بدقة باللوائح الحالية.

تصفيات كأس العالم هي مسابقة تابعة لفيفا، وجميع القرارات المتعلقة بتنظيمها وتطويرها هي السلطة الحصرية لتلك المؤسسة."