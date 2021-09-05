"دعمًا للإعلاميين".. الزمالك يُحذر رسميًا من سياسات الترهيب و"مفهوم القطب الأوحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت لجنة إدارة نادي الزمالك بيانًا رسميًا، أعلنت خلاله دعمها اللا محدود للإعلاميين أصحاب التوجهات والأراء العادلة، وتفعيلها لقرارها السابق بتكليف لجنة ارصد بالمنظومة الإعلامية بتقديم تقرير مفصل في هذا الشأن.

وبحسب البيان الذي تم نشره على الموقع الرسمي للزمالك، فإن إدارة الزمالك ترفض ما أسمته بـ"الترهيب ومحاولات لي الحقائق وتحريفها-، مع تحذيرها من محاولات تكريس مفهوم القطب الأوحد.

وجاء بيان الزمالك بعد ساعات قليلة من إعلان الأهلي عبر بيان رسمي أيضًا التقدم ببلاغ إلى النائب العام وآخر للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد أحد الإعلاميين بسبب تجاوز حدود المهنية، بحسب ما تم وصفه.

وجاء نص بيان إدارة الزمالك كالتالي:

"ﻳﻌﻠﻦ ﻧﺎدي اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ دﻋﻤﻪ اﻟﻼ ﻣﺤﺪود ﻟﻠﺴﺎدة الإﻋﻼﻣﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﺮﻣﻴﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت والآراء اﻟﻌﺎدلة والمنصفة وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺮاراﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺻﺪورﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن بتكليف لجنة اﻟﺮﺻﺪ بالمنظومة الإعلامية اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن توطئة ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘانونية اللازمة.

وﻳﻨﺒﻪ إلى ﺧﻄﻮرة ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺮﻫﻴﺐ وﻣﺤﺎوﻻت ﻟﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ وﺗﺤﺮﻳﻔﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻔﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺮأي.

ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺬر ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻄﺐ الأوﺣﺪ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﺛﺎرة اﻟﻔﺘﻦ وﻧﺰﻋﺎت اﻟﺘﻌﺼﺐ واﻟﻘﻀﺎء على ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺮوح اﻟﺮﻳﺎضية واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺮيفة وﻳﺴﺘﻨﻜﺮ اﺗﺨﺎذ ﺑﻌﺾ أﻧﺼﺎف اﻟﻘﻴﺎدات وﺻﻐﺎر اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﻦ اﻓﺘﻌﺎل الأزﻣﺎت واﺳﺘﺜﺎرة اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ وسيلة ﻟﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ الإﺧﻔﺎق اﻟﺬي ﻳﺼﻴﺒﻪ، وﻳﻬﻴﺐ ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻃﺮاف اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﻳﺎضية اﻻرﺗﻘﺎء إلى ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ وﻧﻜﺮر على ﻣﺴﺎﻣﻌﻬﻢ (ﻻ ﺗﺜﻘﺒﻮا السفينة ﻓﻜﻠﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ).

وﻧﺪﻋﻮﻫﻢ إلى ﻓﻬﻢ ﻣﺒﺎدراﺗﻨﺎ وﻣﺴﺎﻳﺮﺗﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ وﻳﺤﻔﻆ المصلحة اﻟﻌﺎمة ﻟﻬﺬا اﻟﻮﻃﻦ."