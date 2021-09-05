تزوير الإقرار.. مسؤول الصحة يقتحم الملعب وإيقاف مباراة البرازيل والأرجنتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

توقفت مباراة البرازيل والأرجنتين في إطار منافسات الجولة الثامنة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، بعد بدئها بـ5 دقائق فقط.

وأظهرت الكاميرات نزول أحد الأشخاص لأرض الملعب أثناء سير المباراة، قبل إجراء حديث مع الحكم، ليخرج لاعبو الأرجنتين إلى غرف الملابس ويغادروا ملعب المباراة.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتينو أن الشخص هو مندوب الصحة في البرازيل الذي طالب بخروج 4 لاعبين أرجنتينين من الملعب بسبب أمر يتعلق بالصحة والسلامة الخاصة بكورونا.

توقفت مباراة البرازيل والأرجنتين في إطار منافسات الجولة الثامنة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، بعد بدئها بـ5 دقائق فقط.

وأظهرت الكاميرات نزول أحد الأشخاص لأرض الملعب أثناء سير المباراة، قبل إجراء حديث مع الحكم، ليخرج لاعبو الأرجنتين إلى غرف الملابس ويغادروا ملعب المباراة.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتينو أن الشخص هو مندوب الصحة في البرازيل الذي طالب بخروج 4 لاعبين أرجنتينين من الملعب بسبب أمر يتعلق بالصحة والسلامة الخاصة بكورونا.

كما أوضح مراسل شبكة بي ان سبورت في البرازيل، أن 4 لاعبين من المنتخب الأرجنتيني جاءوا مباشرة إلى البرازيل قادمين من إنجلترا، رغم توقيعهم تعهد بأنهم كانوا خارج إنجلترا خلال آخر 15 يوما، قبل أن يكتشفوا تزويرهم، ومن بينهم الثنائي الأساسي في تشكيل التانجو إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا، ولو سيلسو لاعب توتنهام هوتسبير، بالإضافة لإميليانو بوينديا لاعب أستون فيلا، وروميو لاعب توتنهام على مقاعد البدلاء.

وتُعامل البرازيل، إنجلترا بالمثل، فيما يتعلق بإجراءات السلامة الخاصة بكورونا، بعدما وضعت إنجلترا دولة البرازيل ضمن القائمة الحمراء.

ويحتل منتخب البرازيل صدارة تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 21 نقطة، وخلفه منتخب الأرجنتين برصيد 15 نقطة.

????