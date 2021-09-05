مباشر حلم المونديال.. الجابون 1-1 مصر.. هدف قاتل من مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قاد مصطفى محمد منتخب مصر لتحقيق نقطة ثمينة بالتعادل أمام الجابون بهدف لكل جانب في إطار الجولة الثانية من المجموعة السادسة بتصفيات أفريقيا والمؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

المنتخب المصري أصبح في الصدارة مؤقتًا بعدما وصل لنقطته الرابعة في المقابل حقق المنتخب الجابوني نقطته الأولى بعد الخسارة في الجولة الأولى من منافسه الليبي بنتيجة (2-1).

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الليبي نظيره الأنجولي يوم الثلاثاء المقبل ضمن حسابات نفس المجموعة.

تفاصيل المباراة:

منتخب مصر هو من بادر بالخطورة بعدما سدد محمد مجدي "أفشة" كرة قوية في الدقيقة الثامنة من بداية المباراة إلا أن الكرة مرت أعلى المرمى بقليل.

أيمن أشرف في الدقيقة 15، أهدر فرصة خطيرة لصالح المنتخب المصري بعد كرة رائعة من "أفشة"، إلا أن ظهير المنتخب المصري أهدر الفرصة بعد تخطي الكرة خط ملعب المباراة.

المنتخب الجابوني في الدقيقة 19 حاول الوصول لمرمى محمد الشناوي بتسديدة عن طريق المنتخب بير إيمريك أوباميانج تمر الكرة بجوار القائم دون خطورة.

المنتخب الجابوني في الدقيقة 22 تسبب في إذعاج المنتخب المصري عن طريق دينيس بوانجا بهدف سجله عن طريق تمريرة رائعة من أوباميانج لكن الحكم المساعد يرفع رايته تسلل.

الخطورة استمرت من جانب المنتخب الجابوني بتسديدة من الهداف أوباميانج ليسدد كرة من داخل منطقة الجزاء، يبعدها الشناوي لكن الحكم يحتسب الكرة تسلل في الدقيقة 25.

كانجا في الدقيقة 35 سدد كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء لكن دون خطورة على الشناوي ومصر لتظل النتيجة سلبية.

المنتخب الجابوني أتيحت له فرصة في الدقائق الأخيرة حيث كاد يتسبب أحمد حجازي في هدف لصالح المنتخب الجابوني بعدما فشل في إبعاد الكرة ليحصل عليها لاعب الجابون ويسدد من داخل منطقة الجزاء تمر الكرة بجوار القائم وينتهي بعدها أحداث الشوط الأول.

الشناوي يتألق في الدقيقة 50 بعدما ارتدى قفاز الإجادة وأبعد فرصة هدف مؤكد لصالح المنتخب الجابوني بعد انفراد من الخصم على مرمى مصر لكن الشناوي يتألق ويبعد الكرة.

المنتخب المصري تعرض لضربة قوية في الدقيقة 70 عن طريق طرد عمر جابر بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية ليستكمل المنتخب المصري باقي أحداث المباراة بعشرة لاعبين.

الدقيقة 74 تعرض المنتخب المصري لضربة قوية بخلاف طرد عمر جابر بعد تسجيل جيم ألفينا أول أهدافه الدولية من خلال تسجيله في شباك مصر لتصبح النتيجة (1-0).

وفي الدقيقة 90 من زمن أحداث المباراة أنقذ مصطفى محمد المنتخب المصري بتسجيله هدف التعادل لتصبح النتيجة (1-1).

الهدف جاء بعد انفراده بمرمى منتخب الجابون ليسجل بعد تصدي حارس الجابون وترتد الكرة مرة أخرى لمصطفى الذي يحول الكرة لهدف في الشباك الخالية.

تشكيل مصر: محمد الشناوي - أحمد توفيق - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش" - أيمن أشرف - عمر جابر - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد صلاح - محمد مجدي أفشة - محمد شريف.

ويجلس علي دكة البدلاء الهاني سليمان -محمد ابوجبل - علي جبر - احمد ابوالفتوح - باهر المحمدي - طارق حامد -مصطفي فتحي -مصطفي محمد - احمد حسن كوكا - احمد سيد زيزو - عبدالله السعيد- صلاح محسن.