مصدر لمصراوي: جالاتاسراي يقدم عرضًا جديدًا لديانج والأهلي يتحفظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الحكيم طه:

رفض فريق جالاتاسراي التركي الإستسلام في ملف التعاقد مع المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي، لكن في الوقت ذاته استمرت إدارة بطل إفريقيا في رفض العرض الجديد الذي تقدم من الفريق التركي، كونه لم يشتمل على أي جديد بخلاف العروض السابقة.

وقال مصدر في تصريحاته ليلا كورة أن جالاتاسراي قدم عرضًا جديدًا للأهلي يتضمن استعارة اللاعب الدولي المالي لمدة موسم مقابل دفع مليون ونصف المليون دولار وبند أحقية الشراء مقابل دفع 4 ملايين دولار.

وأضاف أن العرض تضمن وجود نسبة من إعادة البيع بعدها بحيث يحصل الأهلي علي 20%، عندما يرحل ديانج عن الفريق التركي.

وأوضح المصدر أن مسئولي الأهلي يرفضون العرض حتي تلك اللحظة خاصة أنه لم يتضمن أي جديد عن أخر عرض تم إرساله للقلعة الحمراء.

ويرز ديانج مع الأهلي في أخر موسمين، وبات من العناصر الرئيسية داخل الفريق، بعدما انضم قادمًا من الدوري الجزائري.