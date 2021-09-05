الأهلي يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد أحد الإعلاميين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مساء اليوم الأحد بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

وقرر المجلس تكليف المستشار القانوني للنادي بتقديم بلاغ عاجل إلى النائب العام، وآخر إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد أحد الإعلاميين، الذي تجاوز كل حدود المهنية والمسئولية.

وجاء قرار مجلس إدارة الأهلي بعدما راح أحد الإعلاميين يحث على الكراهية وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن، وشبَّه النادي الأهلي وجماهيره بـ"النازية".

كما قرر المجلس تحويله إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية، باعتباره عضوًا عاملًا بالنادي، نظرًا لما بدر منه من تجاوز وخروج عن قيم ومبادئ الأهلي، مخالفًا بذلك نص المادتين "102 و103" من لائحة النظام الأساسي للنادي.