الأهلي يحسم خامس صفقاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أعلن خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، انتقال مصطفى البدري مهاجم وهداف الفريق إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف مدير الكرة بالإنتاج في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" مساء الأحد، أن الصفقة تمت لصالح الأهلي، واللاعب وقع على عقود انتقاله للقلعة الحمراء لمدة خمس سنوات.

وشهدت الفترة الماضية وجود اهتمامات من جانب الأهلي والزمالك إلى جانب عروض من جانب المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا وفاركو بحسب تصريحات من مدرب الإنتاج أحمد كشري.

وسبق وأن لعب مصطفى البدري في صفوف الأهلي للشباب بعد انتقاله من فريقه أسوان في سوق انتقالات صيف 2019 قبل أن يرحل اللاعب مجانًا.

في المقابل، كشف مصدر لـ"الخليج 365"، أن صفقة انتقال مصطفى البدري للأهلي تمت مقابل سبعة ملايين جنيه، مع حصول نادي الإنتاج على 10% من إعادة البيع لأي نادي آخر.

وأضاف المصدر، أن مصطفى البدري سيخرج على سبيل الإعارة في الموسم المقبل وتحديدًا لفريق سموحة.

واستطاع البدري أن يشارك في 28 مباراة مع فريق الإنتاج الحربي بالموسم المنقضي ليسجل 11 هدفًا في مسابقة دوري we المصري.

وأصبح البدري خامس صفقات الأهلي في الصيف الحالي بعد التعاقد مع الدولي الجنوب أفريقي بيرسي تاو والموزمبيقي الدولي لويس ميكيسوني والثنائي كريم فؤاد وحسام حسن إلى جانب استعادة الثنائي أحمد عبد القادر وعمار حمدي.