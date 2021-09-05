ما سبب إلغاء مباراة البرازيل والارجنتين في تصفيات كأس العالم 2022؟

فوجيء عشاق كرة القدم الذين انتظروا متابعة مباراة السوبر كلاسيكو بين البرازيل والارجنتين مساء اليوم الاحد 5 سبتمبر، بإيقاف المباراة في الدقيقة 9 لأسباب أثارت الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي والشارع الرياضي في البلدين.

وتوقفت مباراة قمة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بين البرازيل والأرجنتين بعد دقائق من انطلاقها اليوم الأحد بعدما اعترضت السلطات الصحية البرازيلية على مشاركة 3 لاعبين في تشكيلة الارجنتين الاساسية تتهمهم بخرق قواعد الحجر الصحي وتزوير وثيقة دخولهم إلى الأراضي البرازيلية بعد مجيئهم من دولة إنجلترا.

واحتج لاعبو الأرجنتين على ما حدث تجاه الثلاثي «إيميليانو مارتينيز وكريستيان روميرو وجيوفاني لو سيلسو»، وقرروا مغادرة أرض ملعب كورنثيانز بعد اقتحام مسؤولي وزارة الصحة البرازيلية إلى الملعب لإيقاف المباراة.

وتوجه اللاعبون إلى غرف الملابس رغم أن مدربي الفريقين إضافة إلى ليونيل ميسي قائد الأرجنتين وبعض لاعبي البرازيل تجمعوا في جانب من الملعب بعدها بلحظات لمناقشة الأمر ومحاولة الأمر.

ما سبب توقف مباراة البرازيل والارجنتين؟

حدثت الواقعة بعد ساعات من قرار السلطات الصحية البرازيلية بضرورة عزل أربعة لاعبين من الأرجنتين جاءوا من إنجلترا، فورا وعدم مشاركتهم في المباراة، لكن ثلاثة منهم ظهروا ضمن تشكيلة الفريق.

وكشفت القائمة الرسمية للفريقين التي نشرها اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) مشاركة حارس مرمى نادي استون فيلا الانجليزي «إميليانو مارتينيز» ومدافع نادي توتنهام الانجليزي «كريستيان روميرو» وزميله في الفريق «جيوفاني لوسيلسو».

واتهمت الجهة المنظمة لقطاع الصحة بالبرازيل (منظمة انفيسا) اللاعبين الاربعة القادمين من انجلترا بخرق قواعد الحجر الصحي وتزوير دخولهم إلى البلاد، وفتحت تحقيقًا رسميًا في الأمر، ومن المنتظر ترحيلهم اليوم خارج البلاد.

وطبقًا للوائح التي نشرتها منظمة انفيسا، يجب على الزائرين الذين كانوا في المملكة المتحدة (بريطانيا) خلال 14 يومًا التي سبقت دخولهم إلى الأراضي البرازيلية، الخضوع لحجر صحي لمدة 14 يومًا عند وصولهم.

وقالت السلطات الصحية البرازيلية في وقت سابق في بيان «انفيسا»، تعتبر هذا الوضع تهديدًا صحيًا خطيرًا، ولذلك طلبت من السلطات الصحية المحلية وضع اللاعبين المذكورين فورًا في الحجر الصحي ومنعهم من المشاركة في أي نشاط أو البقاء على الأراضي البرازيلية.

لكن يبدو أن اللاعبين الأربعة ومن بينهم إميليانو بوينديا – لم يشارك كأساسي- لم يواجهوا أي إجراءات وتم السماح لهم بالانتقال مع منتخب الأرجنتين من فندق الإقامة إلى ملعب كورنثيانز.

وسافرت تشكيلة الأرجنتين إلى البرازيل يوم الجمعة بعد يوم واحد من الفوز 3-1 على فنزويلا في كراكاس بتصفيات كأس العالم.

جدير بالذكر، وضعت دولة البرازيل ضمن الدائرة الحمراء الموبوءة بفيروس كورونا لعدم تلقي معظم الشعب البرازيلي للقاح، وتعتبرها بريطانيا منطقة موبوءة لهذا تفرض الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على القادمين من البرازيل.

وأرادت الحكومة البرازيلية الرد على موقف الحكومة البريطانية عن طريق إيقاف مباراة البرازيل والارجنتين لطرد اللاعبين القادمين من الدوري الانجليزي.

ويتصدر منتخب البرازيل مجموعة امريكا اللاتينية في تصفيات كأس العالم 2022 برصيد 21 نقطة بفارق 6 نقاط عن الارجنتين الثانية.