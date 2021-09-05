اتحاد أميركا الجنوبية يعلن إيقاف مباراة البرازيل والأرجنتين

المنامة - ياسر ابراهيم - أكّد اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم إيقاف مباراة البرازيل والأرجنتين بقرار من حكم المباراة مشيراً إلى أنّ الحكم سيرفع تقريره إلى لجنة الانضباط في الفيفا لاتخاذ قرار بشأنها.

وتوقفت المباراة بين الغريمين التقليديين المنتخب البرازيلي وضيفه الأرجنتيني الأحد في تصفيات أميركا الجنوبية إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™، وذلك بعد دقائق معدودة على انطلاقها بسبب مخالفة بروتوكولات فيروس كورونا.

ولم يمضِ على بداية اللقاء سوى دقائق معدودة حتى اقتحم ممثلون من السلطات الصحية الملعب ما أدى إلى جدل كبير دخل على إثره لاعبو الأرجنتين غرفة الملابس.

والهدف من دخول السلطات الصحية كان المطالبة بسحب ثلاثة لاعبين من التشكيلة الأساسية للمنتخب الأرجنتيني نتيجة تواجدهم في إنكلترا في الأيام الـ14 الأخيرة التي سبقت وصولهم الى البرازيل، وبالتالي يتوجب إدخالهم الحجر الصحي.



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