بسبب الانقلاب.. تأجيل مباراة غينيا والمغرب ضمن تصفيات كأس العالم

قرّر كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي لكرة القدم تأجيل مباراة المغرب وغينيا ضمن تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ والتي كانت مقررة يوم غد الإثنين.



وجاء في بيان رسمي اليوم الأحد نشره الاتحاد الإفريقي عبر موقعه على الإنترنت: "الوضع السياسي والأمني الحالي في غينيا متقلب للغاية ويتم مراقبته عن كثب من قبل فيفا وكاف".



وأضاف البيان: "لضمان سلامة وأمن جميع اللاعبين وحماية حكام ومسؤولي المباراة، قرّر فيفا وكاف تأجيل مباراة غينيا ضد المغرب المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي كان من المقرر استضافتها في كوناكري، غينيا، يوم الإثنين 6 سبتمبر".



وختم البيان: "سيتم توفير معلومات حول إعادة الجدولة في وقت لاحق".



وكان من المقرر أن تستضيف غينيا منتخب أسود الأطلس في المرحلة الثانية لمباريات المجموعة التاسعة، علماً أنّ غينيا تعادلت مع مضيفتها غينيا بيساو 1-1 وانتصر منتخب المغرب على ضيفه المنتخب السوداني 2-0 في الجولة الأولى.



وكانت قد أكدت مصادر إعلامية مغربية بأن الترتيبات تجري لسحب المنتخب المغربي وإعادته من غينيا بسبب أحداث العنف التي تشهدها العاصمة كوناكري.

المصدر: بي إن سبورت