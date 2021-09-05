مشاهدة مباراة مصر والجابون اليوم في تصفيات كأس العالم.. بث مباشر الآن

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حصولها على حقوق بث وإذاعة مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم على قنواتها on time sports، وتذاع مباراة مصر والجابون بتعليق أيمن الكاشف على القناة الصوتية الأولى، ومحمد الكواليني على القناة الصوتية الثانية.



كشف حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تشكيل منتخب مصر لخوض مباراته أمام منتخب الجابون ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.



وجاء تشكيل منتخب مصر أمام الجابون كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد حجازي - محمود حمدي الونش - أحمد توفيق - أيمن أشرف.

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - عمر جابر.

خط الهجوم: محمد مجدي قفشة - محمد صلاح - محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء «الهاني سليمان -محمد أبو جبل - علي جبر - أحمد أبو الفتوح - باهر المحمدي - طارق حامد - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - أحمد حسن كوكا - أحمد سيد زيزو - عبدالله السعيد - صلاح محسن».

وفاجأ البدري جماهير الكرة المصرية بإجراء تعديلات على التشكيل الذي خاض به مواجهة أنجولا الماضية في الجولة الأولى، والتي انتهت لصالح الفراعنة بهدف دون رد بأقدام محمد مجدي قفشة.

ويشارك أحمد توفيق على حساب باهر المحمدي، بينما يلعب أيمن أشرف في مكان أحمد فتوح على صعيد الظهيرين الأيمن والأيسر.

وفضل حسام البدري إراحة طارق حامد وبقائه على مقاعد البدلاء، والدفع بحمدي فتحي أساسياً في مركز خط الوسط المدافع بجوار عمرو السولية، كما قام بتغيير طريقة اللعب، بدلاً من 4-2-3-1، إلى طريقة 4-3-3، بتواجد عمر جابر في خط الوسط على حساب أحد الجناحين.

وعاد محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، للتواجد في تشكيل الفراعنة، بعد غيابه عن لقاء أنجولا، وتعول عليه الجماهير المصرية الكثير، حيث سجل 11 هدفاً مع منتخب مصر في تاريخ تصفيات كأس العالم، ويسعى لإحراز هدف آخر اليوم، ليعادل رقم عمرو زكي ويصبح ثاني أكثر لاعب تسجيلاً بقميص المنتخب الوطني في تصفيات المونديال.