خامس صفقات النادى.. مصطفى البدرى يوقع رسميًا للأهلي لمدة 5 سنوات.. تفاصيل الصفقة

الشارقة - اميمة ياسر - حصل النادى الأهلي على توقيع مصطفي البدري، لاعب الإنتاج الحربي، لمدة خمسة مواسم مقابل 7 ملايين جنيه بجانب حصول الإنتاج الحربي على خمسة لاعبين مواليد 99 سنة من شباب الأهلي، بالإضافة لنسبة 15% من إعادة بيعه لأى نادٍ، وبذلك يصبح البدرى خامس صفقات النادى الأهلى فى الميركاتو الصيفى الحالى.

وأعلن النادى الأهلى التعاقد مع أربع صفقات صيفية هم كريم فؤاد وبيرسى تاو وميكيسونى وحسام حسن، بينما أعلن الزمالك التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لاعب المصرى البورسعيدى فقط، إلا أن فترة الانتقالات الصيفية الحالية شهدت صراعاً ساخناً مع بين الأحمر والأبيض للفوز بخدمات مصطفى البدرى لاعب الإنتاج الحربى.

وتلقى مصطفى البدرى عرضاً من الزمالك بقيمة 7 ملايين جنيه للانتقال إليه بداية من الموسم الجديد، بجانب عرض من فاركو مقابل 6 ملايين جنيه فيما يطلب الإنتاج الحربى 10 ملايين جنيه للاستغناء عن البدرى.

ويرتبط مصطفى البدرى بعقد يمتد موسمين مع الإنتاج الحربي الذي استقر على بيع اللاعب للنادي الذى يدفع أعلى سعرا بعد تألقه هذا الموسم.

ويعد مصطفى البدري أحد أهم المواهب التى لفتت الانظار فى النسخة الاخيرة لبطولة الدوري الممتاز بعدما نجح فى تسجيل 11 هدفاً رغم هبوط الانتاج الحربى للقسم الثانى. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وسبق لمصطفى البدرى اللعب بين صفوف كيما أسوان ثم أسوان ومنه انتقل إلى ناشئي الأهلي (مواليد 1997) لمدة 5 مواسم، لكنه أمضى موسمًا واحدًا فقط قبل انتقاله إلى الإنتاج الحربى، وتألق البدرى تحت قيادة مدربه أحمد كشرى الذى يرتبط به بعلاقة خاصة سواء إبان قيادته الفنية لفريق أسوان أو حالياً مع الإنتاج الحربى.

وتأكد هبوط الإنتاج الحربى للقسم الثانى بعد التعادل الذى حققه الفريق مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدورى.

وصعد الإنتاج الحربي للدوري الممتاز لأول مرة فى تاريخه موسم 2008-2009 متصدرًا قمة مجموعة القاهرة بالدوري الدرجة الثانية بعد منافسة شديدة مع فريقي النصر والداخلية .