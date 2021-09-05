عودة صلاح.. وطارق حامد دكة.. 5 تغييرات في التشكيل الأساسي للفراعنة أمام الجابون

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم عن تشكيل منتخب مصر لخوض مباراته أمام منتخب الجابون، في التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأجرى البدري 5 تغييرات على التشكيل الذي واجه به أنجولا، حيث يبدأ محمد صلاح وأحمد توفيق وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمر جابر، على حساب كل من باهر المحمدي وأحمد فتوح وطارق حامد وحسين الشحات وزيزو.

وضم تشكيل المنتخب:

«محمد الشناوي

أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش" - أحمد توفيق -أيمن أشرف

حمدي فتحي -عمرو السولية- محمد مجدي "قفشه" -عمر جابر - محمدصلاح

محمد شريف.

ويجلس علي دكة البدلاء الهاني سليمان -محمد أبوجبل - علي جبر - أحمد أبوالفتوح - باهر المحمدي - طارق حامد-مصطفي فتحي - مصطفي محمد - أحمد حسن كوكا - أحمد سيد زيزو - عبدالله السعيد- صلاح محسن.