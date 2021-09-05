شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة منتخب مصر والجابون بتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت مباراة منتخب مصر والجابون فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، والتى تقام على استاد فرانسفيل بالجابون، وبدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش" - أحمد توفيق - أيمن أشرف - حمدي فتحي -عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - عمر جابر - محمد صلاح - محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء: الهاني سليمان - محمد أبوجبل - علي جبر - أحمد أبو الفتوح - باهر المحمدي - طارق حامد - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - أحمد حسن كوكا - أحمد سيد زيزو - عبد الله السعيد - صلاح محسن.

وافتتح منتخب مصر مشواره فى تصفيات كأس العالم 2022 بالفوز على أنجولا بهدف دون مقابل على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة من تصفيات أفريقيا لـ كأس العالم 2022، سجل محمد مجدى "أفشة" هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء فى الدقيقة الرابعة.