شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى رابع جولات دورى مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم، الأحد، مواجهات قوية فى إطار الجولة الرابعة بدورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002 للموسم المحلى الجديد.

وشهدت هذه الجولة فوز كل من، الزمالك على المعادى 29/22 و الأهلى على الجزيرة 31/25 والبنك الأهلى على الزهور 38/28 وطلائع الجيش على الأوليمبي28/22 وهليوليدو على أصحاب الجياد 31/27 وسبورتنج على ستاد المنصورة 33/23 وسموحة على الحوار 29/25 والطيران على أكتوبر 31/24.

وتم تحديد 16 سبتمبر الجارى لانطلاق مسابقة دورى المحترفين، وفقا للأجندة الدولية حتى يحصل اللاعبون على راحة بعد العودة من الدورة الأولمبية طوكيو 2021، فيما تم تحديد يوم 4 نوفمبر المقبل، موعدا لانطلاق دور الـ64 بمسابقة كأس مصر رجال للموسم المحلى الجديد، بينما تم تحديد يوم 28 نوفمبر لدور الـ32، و5 فبراير للدور السادس عشر، و19 فبراير لدور الثمانية، و17 و18 مارس لقبل النهائى والنهائى.

وأعلن سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مسبقا، عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.

وقال عبد المنعم، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن المرحلة الأولى من دورى المحترفين تشهد تواجد 18 فريقا للعب دورة من مجموعة واحدة ومعهم مرتبط 2002، 2004 ليتأهل الـ6 الأوائل للعب على المنافسة والـ12 يتم تقسيمهم على مجموعتين فردى وزوجى لتحديد الـ4 الهابطين.

وأشار عبد المنعم إلى أن الـ6 الأوائل يتأهل منهم 4 للعب دورى دورتين مجمعتين لتجديد البطل، مؤكدا مقابلة القطبين الأهلى والزمالك 5 مرات على مدار المراحل الثلاثة فى الموسم الجديد، فضلا عن مواجهة فى كأس مصر محتملة.

وتم تحديد 16 سبتمبر الجارى، لانطلاق مسابقة دورى المحترفين، وفقا للأجندة الدولية حتى يحصل اللاعبون على راحة بعد العودة من الدورة الأولمبية طوكيو 2021، فيما تم تحديد يوم 4 نوفمبر المقبل، موعدا لانطلاق دور الـ64 بمسابقة كأس مصر رجال للموسم المحلى الجديد، بينما تم تحديد يوم 28 نوفمبر لدور الـ32، و5 فبراير للدور السادس عشر، و19 فبراير لدور الثمانية، و17 و18 مارس لقبل النهائى والنهائى.

وأعلن سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مسبقا، عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.

وقال عبد المنعم، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن المرحلة الأولى من دورى المحترفين تشهد تواجد 18 فريقا للعب دورة من مجموعة واحدة ومعهم مرتبط 2002، 2004 ليتأهل الـ6 الأوائل للعب على المنافسة والـ12 يتم تقسيمهم على مجموعتين فردى وزوجى لتحديد الـ4 الهابطين.

وأشار عبد المنعم إلى أن الـ6 الأوائل يتأهل منهم 4 للعب دورى دورتين مجمعتين لتجديد البطل، مؤكدا مقابلة القطبين الأهلى والزمالك 5 مرات على مدار المراحل الثلاثة فى الموسم الجديد، فضلا عن مواجهة فى كأس مصر محتملة.