شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: دكة بدلاء المنتخب أقوى من التشكيل والنقاط هتوصلنا كأس العالم مش الأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق أن دكة بدلاء المنتخب أقوى من التشكيل، فى المباراة المقرر لها التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال فاروق جعفر فى تصريحات للأستوديو التحليلى لقناة "أون تايم سبورتس"، "دكة بدلاء المنتخب أقوى بكتير من تشكيل المنتخب، لأن بها حلولا كثيرة، والضغوط على حسام البدرى خليته مش قادر يفكر صح وبيحاول يأمن الدفاع حتى لا يستقبل أي أهداف، ومش فارق معاه الأداء".

وأضاف فاروق جعفر، "اللي يوصلني لكأس العالم النقاط مش الأداء.. الأداء نخليه لما نوصل كأس العالم لما نلعب أمام الفرق الكبيرة ولكن ما نحتاجه الآن جمع النقاط وحسم التأهل".

أعلن حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، التشكيل الذى سيخوض به الفراعنة مباراة الجابون التى تنطلق فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

ويضم تشكيل المنتخب كلاً من: محمد الشناوي - أحمد حجازي - محمودحمدي "الونش" - أحمد توفيق - أيمن أشرف - حمدي فتحي -عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - عمر جابر -محمدصلاح- محمد شريف.

ويجلس علي دكة البدلاء: الهاني سليمان -محمد أبوجبل - علي جبر - أحمد أبوالفتوح - باهر المحمدي - طارق حامد -مصطفي فتحي -مصطفي محمد - احمد حسن كوكا - احمد سيد زيزو - عبدالله السعيد- صلاح محسن..

ويتصدر منتخب ليبيا مجموعة مصر فى التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، بعد فوزه في اللقاء الأول على المنتخب الجابونى بهدفين مقابل هدف، فيما يأتى منتخب مصر في المركز الثانى بفارق الأهداف، بعدما فاز فى اللقاء الأول على أنجولا بهدف نظيف، ويحتل منتخب الجابون المركز الثالث بفارق هدف واحد عن منتخب أنجولا الذى يتذيل المجموعة.