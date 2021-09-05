شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يتلقى 3 عروض محلية تحسبا للرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمي الزمالك، عدة عروض محلية للانتقال إلى أحدها بداية من الموسم المقبل، تحسبا لرحيله عن صفوف الأبيض، بعدما رفض الفرنسي كارتيرون تقبل اعتذاره عقب خروجه من المعسكر فى مباراة سيراميكا بالدورى الموسم الماضي.

وتلقي جنش عروضا من أندية المصري والاتحاد السكندري وأحد الأندية الصاعدة حديثا للممتاز، وإن كان الأقرب هو انتقاله للاتحاد السكندري، حيث يفضل اللاعب التواجد في مسقط رأسه بالإسكندرية بخلاف رغبة التوأم حسام حسن المدير الفني للاتحاد وإبراهيم مدير الكرة في تواجد جنش لتدعيم حراسة مرمى الفريق بعد عودة محمد صبحي من الإعارة للزمالك.

من ناحية أخرى، يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك الدخول في معسكر مغلق بداية من الثلاثاء المقبل استعدادا للموسم الجديد، حيث يرغب المدير الفني في إقامة معسكر ببرج العرب لفرض مزيدا من التجانس بين اللاعبين.

ويرغب كارتيرون في الدخول في المعسكر خاصة ان الفريق اصبح يضم عناصر جديدة وعناصر عائدة من الإعارة، بخلاف الفوائد التي حققها الفريق من معسكر برج العرب الذي أقيم قبل نهاية الدورى بـ 7 أسابيع.

ويعود فريق الزمالك للتدريبات اليوم عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون والتي استمرت لأسبوع ، بعد التتويج رسميا ببطولة الدورى، ويغيب عن مران اليوم اللاعبون الدوليون المنضمون لمعسكر المنتخب الذي يستعد اليوم لمواجهة الجابون في تصفيات كأس العالم 2022 ، وكذلك اشرف بن الشرقي المنضم لمنتخب المغرب في نفس التصفيات.

ويخضع لاعبو فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لقياسات أوزان قبل العودة لخوض التدريبات الجماعية التى ستقام فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، بعد فترة الراحة التى حصل عليها الفريق عقب آخر مواجهة فى مسابقة الدورى أمام البنك الأهلى، والتى أقيمت الجمعة قبل الماضى.

ويرغب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، فى الوقوف على أوزان اللاعبين وتحديد اللاعبين الذين زادت أوزانهم فى فترة الإجازة حتى يخضعون لبرنامج تدريبى خاص من أجل العودة للوزن المثالى.

من جهته أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي، أن الفريق سيخضع لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا اليوم، الأحد، لافتًا إلى أن المسحة الطبية تأتي للاطمئنان على جميع عناصر الفريق سواء لاعبين أو أجهزة فنية وإدارية، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية.