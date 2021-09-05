شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تحصد ذهبية سباق الإقصاء فى بطولة العالم للدراجات بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت إيطاليا بالميدالية الذهبية لسباق الإقصاء خلال منافسات اليوم الختامي لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار والتي تستضيفها مصر فى الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وحقق اللاعب الإيطالي ايجور بليتا المركز الأول ليحصد ذهبية السباق، وفاز اللاعب الروسي ديمتري دوليزنكوف بفضية السباق والمركز الثاني، بينما فاز التشيكي ماتياس كوبليزك بالمركز الثالث. والميدالية البرونزية .

وجاء اللاعب المصري عبد الله عفيفي في المركز التاسع، بالترتيب النهائي لسباق

الإقصاء الذي شارك فيه 24 لاعبا ، وبذلك تكون انتهت مشاركات لاعبي ولاعبات مصر في البطولة .