شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر رفع خصومات فريق اليد قبل السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو النادي الأهلي رفع الخصومات التى تم توقيعها على لاعبي فريق كرية اليد بالنادي خلال الموسمين الماضيين، بعد الإنجاز الذي حققه الفريق الأحمر عقب التتويج بلقب بطولة كأس الكئوس الأفريقية، ولتحفيز اللاعبين قبل المشاركة في السوبر الإفريقي.

وأكد مصدر داخل الأهلي أن النادي قرر رفع الخصومات التي أقرها فى الموسمين الماضيين، لاسيما أن الموسم قبل الماضي تم خصم جزء من مستحقات اللاعبين بسبب عدم استكمال الموسم، بينما تم خصم نسبة 15% من عقود اللاعبين عن الموسم الماضي، وهي عبارة عن بند في عقود اللاعبين يمنح الإدارة الحق في خصم نسبة من عقود اللاعبني وفقا لنتائج الموسم.

وأضاف المصدر أن الإدارة قررت رفع الخصومات عن الموسمين بناء على الاتفاق الذي تم بين مجلس الإدارة ورءوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالقلعة الحمراء، من أجل تحفيز اللاعبين لحصد السوبر الأفريقي، مشيرا إلى أن الإدارة ستقوم بصرف مكافآت للاعبين بعد التتويج بالبطولة الإفريقية وفقا لما هو مقرر باللائحة بعد العودة إلى رءوف عبد القادر والدكتور ياسر الرملي رئيس جهاز كرة اليد بالقلعة الحمراء.

ويستعد فريق الأهلي لكرة اليد لمواجهة غريمه الزمالك يوم الجمعة المقبل على صالة حسن مصطفى في السوبر الإفريقي، والمؤهل لبطولة كأس العالم للأندية.