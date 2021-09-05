شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تحصد ذهبية سباق الـ 1 كم ببطولة العالم للدراجات بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج الروسي جريجوري سكورنيكوف بالميدالية الذهبية لسباق 1 كم ناشئين ببطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، والتي انطلقت منافساتها يوم 1 سبتمبر الجارى وتختتم اليوم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وحقق الروسي سكورنيكوف زمنا قدره 1:03.339 دقيقة ليحصد الميدالية الذهبية والمركز الأول.

فيما حقق الألماني ليونارد وينرشويلي الميدالية الفضية في سباق الـ 1 كم محققا زمن 1:03.339 دقيقة، وحصد الكازاخستاني كيريل كورديد الميدالية البرونزية محققا زمن قدره 1:03.804 دقيقة.