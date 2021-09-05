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روسيا تحصد ذهبية سباق الـ 1 كم ببطولة العالم للدراجات بالقاهرة

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القاهرة - سامية سيد - توج الروسي جريجوري سكورنيكوف بالميدالية الذهبية لسباق 1 كم ناشئين ببطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، والتي انطلقت منافساتها يوم 1 سبتمبر الجارى وتختتم اليوم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

 

وحقق الروسي سكورنيكوف زمنا قدره 1:03.339 دقيقة ليحصد الميدالية الذهبية والمركز الأول.

 

فيما حقق الألماني ليونارد وينرشويلي الميدالية الفضية في سباق الـ 1 كم محققا زمن 1:03.339 دقيقة، وحصد الكازاخستاني كيريل كورديد الميدالية البرونزية محققا زمن قدره 1:03.804 دقيقة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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