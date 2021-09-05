شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: تشكيل المنتخب يدل على خوف حسام البدرى من الهزيمة أمام الجابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الشيخ طه إسماعيل، نجم الأهلى السابق، أن اختيارات حسام البدرى، المدير الفني لمنتخب مصر، تؤكد خوفه من الهزيمة من الجابون في المباراة المقرر لها في التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال طه إسماعيل، في تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة "أون تايم سبورتس": "تشكيل المنتخب يدل على أن حسام البدرى يخشى من الهزيمة من الجابون بعد الانتقادات التي تعرض لها بعد مباراة أنجولا، فهو هدفه الأول عدم الخسارة؛ لأنه يعمل حاليا تحت ضغط الجماهير والاتحاد وحاسس أن محدش في ضهره".

وأضاف طه إسماعيل: "حسام البدرى بيلعب على ورقة محمد صلاح ومحمد شريف لاستغلال الهجمات المرتدة، ويحاول يخطف هدف يقربه من الفوز، ولكن اختياراته الدفاعية تؤكد أن التعادل في مباراة اليوم مش وحش".

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره الجابونى فى التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويتصدر منتخب ليبيا مجموعة مصر فى التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، بعد فوزه في اللقاء الأول على المنتخب الجابونى بهدفين مقابل هدف، فيما يأتى منتخب مصر في المركز الثانى بفارق الأهداف، بعدما فاز فى اللقاء الأول على أنجولا بهدف نظيف، ويحتل منتخب الجابون المركز الثالث بفارق هدف واحد عن منتخب أنجولا الذى يتذيل المجموعة.

وافتتح منتخب مصر مشواره فى تصفيات كأس العالم 2022 بالفوز على أنجولا بهدف دون مقابل على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة من تصفيات إفريقيا لـ كأس العالم 2022، سجل محمد مجدى "أفشة" هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء فى الدقيقة الرابعة.