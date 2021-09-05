شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتفقد أرض الملعب قبل مباراته مع الجابون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو منتخب مصر على تفقد أرض ملعب فرانستيل قبل مواجهة الجابون المقرر لها التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، في لقاء يسعى من خلاله نجوم المنتخب الوطنى لمصالحة الجماهير بعد الأداء الباهت فى اللقاء الأول أمام أنجولا.

تفقد محمد صلاح أرض الملعب، ودخل فى حديث جانبي مع اللاعبين قبل انطلاق اللقاء، حيث يحمل نجم ليفربول الإنجليزي شارة قيادة منتخب مصر.

موعد مباراة مصر والجابون

يحل منتخب مصر ضيفاَ على نظيره الجابونى فى تمام التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

مباراة مصر والجابون .. ترتيب المجموعة

ويتصدر منتخب ليبيا مجموعة مصر فى التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، بعد فوزه في اللقاء الأول على المنتخب الجابونى بهدفين مقابل هدف، فيما يأتى منتخب مصر في المركز الثانى بفارق الأهداف، بعدما فاز فى اللقاء الأول على أنجولا بهدف نظيف، ويحتل منتخب الجابون المركز الثالث بفارق هدف واحد عن منتخب أنجولا الذى يتذيل المجموعة.

تشكيل منتخب مصر أمام الجابون

ويضم التشكيل كلا من: محمد الشناوي - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش"- أحمد توفيق - أيمن أشرف - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "افشه" - عمر جابر - محمد صلاح - محمد شريف.

مباراة المنتخب المصري .. محاضرة فنية أخيرة قبل اللقاء

وفى الخامسة والنصف يعقد حسام البدرى، مدرب الفراعنة، محاضرة أخيرة قبل اللقاء ثم يتوجه المنتخب لملعب المباراة.

مباراة مصر والجابون .. ثانى جولات التصفيات

افتتح منتخب مصر مشواره فى تصفيات كأس العالم 2022 بالفوز على أنجولا بهدف مقابل لا شىء على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة من تصفيات إفريقيا لـ كأس العالم 2022، سجل محمد مجدى "أفشة" هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء فى الدقيقة الرابعة.