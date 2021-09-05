شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يخرج من تشكيل منتخب مصر أمام الجابون لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف مسئولو منتخب مصر، عن أسباب استبعاد حسين الشحات لاعب الأهلى والمنتخب من لقاء الجابون، المقرر أن ينطلق بعد قليل، وأوضح مسئولو منتخب مصر أن حسين الشحات يعاني من إجهاد عضلي، ولذلك فضل الجهاز الفني استبعاده من المباراة خوفا عليه من تعرضه لأي إصابة.

وأعلن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تشكيل منتخبنا لخوض مباراته أمام منتخب الجابون ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

ويضم التشكيل كلا من: محمد الشناوي - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش"- أحمد توفيق - أيمن أشرف - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "افشه" - عمر جابر - محمد صلاح - محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: الهاني سليمان - محمد أبوجبل - علي جبر - أحمد أبو الفتوح - باهر المحمدي - طارق حامد - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - أحمد حسن كوكا - أحمد سيد زيزو - عبد الله السعيد - صلاح محسن.