شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: تشكيل المنتخب به تحفظ كبير وعلامات استفهام عديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أن تشكيل المنتخب أمام الجابون فيه علامات استفهام كثيرة، فى المباراة التي ستقام فى التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال حازم إمام فى تصريحات للأستوديو التحليلى لقناة "أون تايم سبورتس"، "تشكيل المنتخب غريب بسبب كثرة عدد المدافعين، وكان المفترض أن يلعب بأحمد سيد زيزو على حساب عمر جابر لأنه يجيد التحولات الهجومية يشكل كبير وهيفيد المنتخب فى الهجمات المرتدة".

وأضاف إمام، "كان ممكن يلعب بمصطفى محمد مهاجم وتحته محمد صلاح ومحمد شريف كثلاثى هجومى فى حالة فكرة المرتدات لأنه مصطفى هيكون محطة كبيرة وصلاح وشريف لعيبة كورة".

وتابع حازم إمام، "غياب طارق حامد مش مفهوم، وحمدى فتحى والسولية مش بيلعبوا على الأطراف، وكمان أحمد توفيق جاى من شرم الشيخ على معسكر المنتخب على طول.. وهيلعب ماتش الجابون في الجابون".

ويحل منتخب مصر ضيفاً على نظيره الجابونى فى التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويتصدر منتخب ليبيا مجموعة مصر فى التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، بعد فوزه في اللقاء الأول على المنتخب الجابونى بهدفين مقابل هدف، فيما يأتى منتخب مصر في المركز الثانى بفارق الأهداف، بعدما فاز فى اللقاء الأول على أنجولا بهدف نظيف، ويحتل منتخب الجابون المركز الثالث بفارق هدف واحد عن منتخب أنجولا الذى يتذيل المجموعة.

وافتتح منتخب مصر مشواره فى تصفيات كأس العالم 2022 بالفوز على أنجولا بهدف مقابل لا شىء على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة من تصفيات إفريقيا لـ كأس العالم 2022، سجل محمد مجدى "أفشة" هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء فى الدقيقة الرابعة.