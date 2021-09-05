شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي فى اجتماعه اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا مساء اليوم، الأحد، بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التى تخص قطاعات النادى المختلفة.

وعقب الجلسة اتخذ المجلس القرارات التالية:

- اعتبار الجلسة ممتدة لدراسة ومناقشة جدول الأعمال فى الجلسة القادمة.

- اعتماد توصية اللجنة المشكلة لاختيار المدير التنفيذي للنادي باختيار الأستاذ الدكتور سعد أحمد شلبي مديرًا تنفيذيًّا للنادي، اعتبارًا من اليوم، كما رشحت اللجنة أسماء بعض المتقدمين ممن لم يقع عليهم الاختيار للعمل في فرع النادي بالتجمع الخامس.

- تكريم محرم الراغب والمهندس عدلي القيعي نظرًا لعطائهما الكبير للنادي الأهلي عبر مناصب عدة شغلها كل منهما خلال مسيرة عمله، على أن يقام التكريم على هامش احتفالات النادي لفريق الكرة المتوج بالنجمة الأفريقية العاشرة.

- تكليف المدير التنفيذي والمستشار الهندسي للبدء في اختيار التجهيزات والأثاث الخاص بمباني فرع النادي بالتجمع الخامس، وكذلك مناطق جلوس الأعضاء، واختيار الأفضل من بين عدة تصورات مقدمة.

- الموافقة على طرح مقر للبنوك بفرع الأهلي بالتجمع الخامس، كإحدى الخدمات المهمة لأعضاء النادى.