شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يرتدى القميص رقم 20 بعد انضمام محمد صلاح للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمد شريف مهاجم منتخب مصر لارتداء القميص رقم 20 بالمنتخب، بعد انضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى للفراعنة وارتداء قميصه رقم 10، كما يرتدى صلاح شارة الكابتن فى مباراة اليوم.

وأعلن حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، التشكيل الذى سيخوض به الفراعنة مباراة الجابون التى تنطلق فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

ويضم تشكيل المنتخب كلاً من: محمد الشناوي - أحمد حجازي - محمودحمدي "الونش" - أحمد توفيق - أيمن أشرف - حمدي فتحي -عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - عمر جابر -محمدصلاح- محمد شريف.

ويجلس علي دكة البدلاء: الهاني سليمان -محمد أبوجبل - علي جبر - أحمد أبوالفتوح - باهر المحمدي - طارق حامد -مصطفي فتحي -مصطفي محمد - احمد حسن كوكا - احمد سيد زيزو - عبدالله السعيد- صلاح محسن.