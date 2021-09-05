شكرا لقرائتكم خبر عن حسام المندوه: تجهيز كارنيهات "مميكنة" للعضويات الجديدة بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام المندوه، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أنه يتم حاليا تجهيز كارنيهات عضويات نادى الزمالك الجديدة بشكل مختلف، تمهيدا لتسليمها للأعضاء نهاية الشهر الحالى.

وأوضح المندوه أن الكارنيهات الجديدة ستكون "مميكنة"، بحيث يتعذر تزويرها أو تقليدها، حيث يتم حاليا اتخاذ الترتيبات النهائية الخاصة بالشكل النهائى.

وأشاد المندوه بالجهد المبذول من قسم الاشتراكات خلال هذه الفترة فى ظل الضغط الكبير من الأعضاء على إنهاء طلباتهم ومنها تجديد العضويات، مشيرًا إلى أن تطبيق (zamalek members) يعمل أيضًا لتجديد العضويات "أون لاين".

وكان الدكتور حسين السمرى، المدير التنفيذى لنادى الزمالك، قد أعلن أنه تم إرسال خطاب إلى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، يفيد بأن اللجنة المكلفة بإدارة النادى قررت عقد الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر 2021، على أن تتم الدعوة لعقدها يوم الجمعة الموافق الأول من أكتوبر من العام الحالى بالجرائد الرسمية والموقع الإلكترونى.

وأضاف الدكتور السمرى أن جدول الأعمال يتضمن النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية، وبرامج النشاط وخطة العمل، واعتماد الموازنة والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية، ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

وأوضح الدكتور السمرى أن جدول الأعمال يتضمن أيضا انتخاب مجلس الإدارة طبقا للائحة الاسترشادية التى يسير عليها النادى حاليا، مع تقييم مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.