الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعلن تأجيل مباراة غينيا والمغرب في تصفيات كأس العالم 2022

محمد الفلاح - الأحد 5 سبتمبر 2021

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباراة غينيا والمغرب في تصفيات كأس العالم 2022.



القرار جاء على خلفية الاضطرابات السياسية التي تشهدها غينيا، والتي بات معها صعوبة كبيرة في إقامة المباراة مساء الإثنين.

وقال الكاف في بيانه، اليوم الأحد: "الوضع السياسي والأمني الحالي في غينيا متقلب للغاية ويتم مراقبته عن كثب من قبل الكاف والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

وأضاف: "لضمان سلامة وأمن جميع اللاعبين وحماية حكام ومسؤولي المباراة ، قرر الكاف والفيفا تأجيل مباراة غينيا ضد المغرب المؤهلة لكأس العالم 2022 ، والتي كان من المقرر استضافتها في كوناكري يوم الإثنين".

وأتم الكاف بيانه: "سيتم توفير معلومات حول إعادة الجدولة الخاصة بهذه المباراة في وقت لاحق".

تجدر الإشارة إلى أن منتخب المغرب، بحسب مصدر من اتحاد الكرة المحلي، يتواجد حاليا في أحد فنادق العاصمة "كوناكري"، مع التشديد على عدم مغادرته له في ظل الظروف التي تعيشها البلاد.