دولة الإمارات تنال 22 ميدالية في البطولة العربية للمبارزة

محمد الفلاح - الأحد 5 سبتمبر 2021

حققت أندية الإمارات إنجازاً قياسياً في اليوم الأول من البطولة العربية للمبارزة المقامة بصالة نادي الثقة للمعاقين في الشارقة وحصد أبطال وبطلات فرق الشباب بالأندية 22 ميدالية، بواقع 5 ميداليات ذهبية، و5 فضيات و12 برونزية، وافتتحت البطولة التي تنظمها شركة تيما الدولية بالتعاون بين اتحاد الإمارات للمبارزة والاتحاد العربي بمشاركة 216 لاعباً ولاعبة وبحضور عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسيف الغفلي عضو اتحاد المبارزة رئيس المكتب التنفيذي، وعدد من المسؤولين



وحصد نادي بني ياس لقبين في سلاح الإيبيه، والفلوريه للبنين، وحصلت لاعبات مؤسسة المرأة بالشارقة على لقبين في مسابقتي الإيبيه والفلوريه، وفازت آنسات شباب الأهلي بلقب سلاح السابر، ومن أبرز المفاجآت فوز الواعد عيسى الزرعوني (14 عاماً) لاعب بني ياس بالمركز الأول في منافسات سلاح الفلوريه للشباب وتغلب في النهائي على مصطفى إسلام من نادي الشارقة بنتيجة 15 / 13، وحل ثالثاً كل من شهاب الجابري ومحمد الصياغ من نادي الشارقة، وفاز بلقب مسابقة سلاح الإيبيه إبراهيم صلاح «بني ياس»، وحل ثالثاً ماجد محمد «الفجيرة»، وعمر بالسلاح «أكاديمية إم كي اف ايه».

وفي منافسات سلاح السابر للشباب فاز باللقب أدهم بهجت بطل العالم للشباب ولاعب نادي الصيد المصري بعد تغلبه على حامد المازمي لاعب الشارقة في النهائي، فيما حصل خالد مبارك «الشارقة» وسلطان البري «بني ياس» على المركز الثالث.

وفي مسابقات البنات فازت شهد خرام «شباب الأهلي» بالمركز الأول لسلاح السابر بفوزها في النهائي على ليال الصيعري «الفجيرة»، وحل بالمركز الثالث أصيلة الزعابي وشما الشحي «الفجيرة».

وفي سلاح الايبيه للفتيات فازت شيخة الزعابي «مؤسسة المرأة بالشارقة» بالمركز الأول، وجاءت عائشة عبيد «شباب الأهلي» ثانية، وتقاسم المركز الثالث فجر المرزوقي «مؤسسة المرأة بالشارقة»، زبيليفيا بونا بارتي «أكاديمية إم كي إف إي».

وفي مسابقة الفلوريه للفتيات فازت حبيبة محمد من مؤسسة المرأة بالشارقة بالمركز الأول، وحلت هيام البلوشي «الفجيرة» بالمركز الثاني، تليها مريم النقبي من مؤسسة المرأة بالشارقة، وشهد خرام «شباب الأهلي».