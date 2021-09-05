شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح وأفشة وعمر جابر يقودون منتخب مصر أمام الجابون فى تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، التشكيل الذى سيخوض به الفراعنة مباراة الجابون التى تنطلق فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

ويضم تشكيل المنتخب كلاً من: محمد الشناوي - أحمد حجازي - محمودحمدي "الونش" - أحمد توفيق - أيمن أشرف - حمدي فتحي -عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - عمر جابر -محمدصلاح- محمد شريف.

ويجلس علي دكة البدلاء: الهاني سليمان -محمد أبوجبل - علي جبر - أحمد أبوالفتوح - باهر المحمدي - طارق حامد -مصطفي فتحي -مصطفي محمد - احمد حسن كوكا - احمد سيد زيزو - عبدالله السعيد- صلاح محسن.

وافتتح منتخب مصر مشواره فى تصفيات كأس العالم 2022 بالفوز على أنجولا بهدف مقابل لا شىء على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة من تصفيات إفريقيا لـ كأس العالم 2022، سجل محمد مجدى "أفشة" هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء فى الدقيقة الرابعة.