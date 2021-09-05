شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ذهبيات و4 فضيات و6 برونزيات لمنتخب مصر فى بطولة البريميرليج للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق لاعبو منتخب مصر للكاراتيه 5 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزيه فى ختام منافسات الكاتا والكوميتيه ببطولة البريميرليج الدولية المقامة فى الصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي.

وتوج عبد الله ممدوح بذهبية وزن 75 كجم رجال بعد الفوز على بطل النمسا فى نهائي بطولة البريميرليج الدولية، بينما توج مالك سلامة بذهبية الدوري العالمي للكارتيه وزن 60 كجم رجال بعد الفوز على بطل الجزائر في النهائي.

وتوج يوسف بدوي بذهبية الدوري العالمي بوزن تحت 84 كجم بعد فوزه على زميله المصري في النهائي، بينما حصد وتوج طه طارق بذهبية وزن +84 كجم ،بينما توجت أريج راشد بفضية وزن 50 كجم في بريميرليج الكاراتيه بالقاهره بعد خسارتها من لاعبه الفلبين.

وحصدت سهيلة أبو إسماعيل بذهبية وزن ٦٨ كجم بعد فوزها علي بطلة أوكرانيًا بنتيجة ٢-١.

وحصد الميدالية الفضية كل من عمر أشرف وزن ٨٢ كجم وحازم احمد وزن +٨٤ بجانب فضية فريق الكاتا رجال .

وتوجت نورسين علي بالميدالية البرونزية في وزن تحت 61 كجم، كما حققت ياسمين الجويلي نفس الميدالية في وزن تحت 50 كجم، وحققت حبيبة محمد الميدالية البرونزية في وزن فوق 68 كجم وريم سلامة برونزية وزن 50 كجم ومحمد رمضان وزن 84 مجم ولاعبو كاتا الرجال (ب) بالميدالية البرونزية في البطولة الدولية.

ويشارك في البطولة العالمية والتي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة إلى 247 لاعبا ولاعبة يمثلون 50 دولة.