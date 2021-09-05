شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعرض 2 مليون جنيه لضم صلاح ريكو من إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلي، التعاقد مع صلاح ريكو لاعب إنبى، إيماناً من مدرب الدراويش بقدرات اللاعب الفنية، خصوصا أنه قام بتدريبه عندما كان فى صفوف مصر المقاصة.

وتحركت إدارة النادى الإسماعيلى على الفور لتلبية رغبات الجهاز الفني، وقدمت عرضاً بمبلغ 2 مليون جنيه للحصول على خدمات اللاعب، وتنتظر رد إدارة النادى البترولى للموافقة على رحيل "ريكو" في الانتقالات الصيفية.

وأبدى ريكو موافقته على ارتداء قميص الإسماعيلى الموسم المقبل بعدما استطلع الجهاز الفني للدراويش بقيادة إيهاب جلال رأيه إلا أنه طلب موافقة مسئولي الفريق البترولى خصوصا أنه مرتبط بعقد معهم ويحترم ذلك.

وكان ريكو قد انتقل إلى صفوف إنبى في الموسم الماضى قادما من مصر المقاصة فى صفقة انتقال حر، وشارك ريكو مع الفريق البترولى بالموسم المنقضى في 16 مباراة بمسابقة الدوري سجل هدف وحيد وصنع مثله.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، بقيادة حلمى طولان، خوض 6 مباريات ودية، خلال فترة الراحة، التي منحها الاتحاد المصرى لكرة القدم للأندية حتى 21 سبتمبر الجاري، حفاظا عليهم من الإجهاد.

وتقام مباريات فريق إنبي الودية علي الملعب الفرعي لاستاد بتروسبورت، استعدادا لتجهيز الفريق البترولى فنيا والحفاظ على لياقته البدنية خلال فترة الراحة.

وأنهى إنبى جدول ترتيب الدوري في المركز السادس برصيد 49 نقطة، بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 39 هدفا وتلقت شباكه 35 هدفا.