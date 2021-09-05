كرة سلة.. تونس تتوج بالبطولة الأفريقية الثالثة بعد الفوز على كوت ديفوار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

توج منتخب تونس ببطولة أمم أفريقيا لكرة السلة ( أفروباسكت ) بعد التغلب على كوت ديفوار في البطولة التي أفيمت مؤخرا برواندا.

وتغلب منتخب تونس على كوت ديفوار في نهائي بطولة أمم أفريقيا لكرة السلة ( الأفروباسكت ) بنتيجة 78-75، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بمدينة كيجالي برواندا.

ويعد هذا اللقب هو الثاني لمنتخب تونس على التوالي بعد الفوز في نسخة 2017 التي أقيمت في دولتي السنغال وتونس.

ويعد هذا اللقب هو الـ3 لنسور قرطاج في أخر 10 سنوات، حيث حقق المنتخب التونسي اللقب أعوام 2011 و2017 و2021.

ويعد منتخب أنجولا الأكثر تتويجا بالبطولة الأفريقية برصيد 11 لقب، يليه المنتخب المصري والسنغالي برصيد 5 ألقاب، تليهم تونس برصيد 3 ألقاب.

أحداث المباراة:

وشهدت المباراة إثارة في أحداثها الأخيرة، حيث نجح منتخب كوت ديفوار في العودة إلى المباراة ليقلل الفارق مع المنتخب التونسي إلى 3 نقاط قبل نهاية اللقاء بـ30 ثانية.

وبالرغم من انتقال الحيازة لمنتخب كوت ديفوار مع أخر 10 ثواني، لكن الدفاع التونسي نجح في السيطرة على الموقف مستغلا خطأ الأمريكي مات كوستيلو الأمريكي الذي يلعب لمنتخب الأفيال، لكنه مرر الكرة بصورة خاطئة قطعها الدفاع التونسي بعد ذلك.

وجاء سير المباراة كالتالي: حيث تقدم المنتخب التونسي في الفترة الأولى بنتيجة 25-18، ثم واصل نسور قرطاج تفوقهم وحسمو الفترة الثانية بنتيجة 22-16، لينهو الشوط الأول لصالحهم بنتيجة 47-34.

وشهدت الفترة الثالثة صحوة لمنتخب كوت ديفوار الذي أنهى الفترة لصالحه بنتيجة 25-18، لكن ذلك لم يؤثر في تفوق المنتخب التونسي الذي كانت النتيجة الإجمالية بعد هذه الفترة لصالحه بنتيجة 65-59.

وبالرغم من تفوق منتخب الأفيال في الفترة الرابعة بنتيجة 16-13، لكن ذلك لم يؤثر في النتيجة النهائية للمباراة التي حسمها نسور قرطاج لصالحهم.