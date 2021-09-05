محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة لمواجهة مضيفتها الجابون في الجولة الثانية من المجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وأجرى البدري، 5 تبديلات في تشكيل مصر أمام الجابون عن مواجهة أنجولا في الجولة الأولى، بدخول أيمن أشرف بدلاً من أحمد فتوح، وأحمد توفيق بدلا من باهر المحمدي، وحمدي فتحي بدلا من طارق حامد، وعمر جابر بدلا من أحمد سيد زيزو، ومحمد صلاح بدلا من حسين الشحات.

وجاء تشكيل المنتخب المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد توفيق، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف.

خط الوسط: عمر جابر، حمدي فتحي، عمرو السولية.

خط الهجوم: محمد صلاح، محمد مجدي أفشة، محمد شريف.

ويجلس علي دكة البدلاء الهاني سليمان -محمد ابوجبل - علي جبر - احمد ابوالفتوح - باهر المحمدي - طارق حامد -مصطفي فتحي -مصطفي محمد - احمد حسن كوكا - احمد سيد زيزو - عبدالله السعيد- صلاح محسن.

ولحق محمد صلاح نجم ليفربول، ومصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي، ببعثة مصر في الجابون، بعد غيابهما عن الجولة الأولى أمام أنجولا، حيث غاب صلاح بسبب وضع مصر على القائمة الحمراء الخاصة بفيروس كورونا في بريطانيا، فيما غاب مصطفى بسبب سفره لفرنسا لإتمام انتقاله لبوردو، الصفقة التي لم تتمم بنجاح.

ويحتل المنتخب المصري وصافة المجموعة بفارق الأهداف خلف ليبيا، حيث حقق الأخير الفوز أمام الجابون 2-1، فيما اكتفى الفراعنة بهدف وحيد في شباك أنجولا على ملعب الدفاع الجوي.

ويلتقي منتخبا أنجولا، وليبيا في الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل، ضمن المجموعة ذاتها.

وتتشكل التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم من 10 مجموعات، يتأهل الأول من كل مجموعة إلى المرحلة الأخيرة للتصفيات بمواجهة إقصائية بنظام الذهاب والإياب لحسم الـ5 المتأهلين للمونديال.

وتأمل مصر في في التأهل للمرة الرابعة في التاريخ للمونديال، والثانية على التوالي، بعد الصعود لمونديال روسيا 2018، والخروج من دور المجموعات دون تحقيق أي فوز.